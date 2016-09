Neues Heizwerk wärmt Schule Dank neuer Technik konnte außerdem zusätzlicher Lagerraum geschaffen werden.

Ein ähnliches Blockheizkraftwerk ist bereits in der Grundschule Radebeul-Naundorf installiert worden. © SZ-Archiv/Arvid Müller

In der Oberschule Kötitz ist das neue Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Elbtal fertig. Es versorgt den gesamten Schulkomplex mit dem ehemaligen Rathaus und dem vor Kurzem eingeweihten Erweiterungsbau mit Wärme und Strom. „Die vorhandene Heizung war mit Öl betrieben worden, hatte ihre Lebenszeit erreicht und entsprach nicht mehr dem Stand der Technik“, erklärt Stadtsprecherin Ulrike Tranberg. Im Rahmen der Erneuerung wurde die Anlage auf Erdgas umgestellt. Dadurch konnte für die Schule ein zusätzlicher Lagerraum geschaffen werden.

Durch die Energieträgerumstellung und dem Einsatz der Anlage kann eine Kohlendixid-Einsparung von etwa 40 Prozent beziehungsweise 60 Tonnen pro Jahr erreicht werden.

Die BHKW-Anlage wird bei vollem Schulbetrieb 80 000 Kilowattstunden Energie und 160 000 Kilowattstunden Wärme liefern. Ein Teil des erzeugten Stromes wird direkt in der Schule genutzt. Der Überschuss an Stromproduktion wird in das öffentliche Netz zurückgespeist, und somit können zusätzlich 20 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. (SZ)

