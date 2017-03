Neues Heizkraftwerk mitten in der Stadt Die geplante Anlage zwischen Landratsamt und Krankenhaus sieht unscheinbar aus – kann aber einiges.

Von diesem Häuschen an der Külzstraße aus wird unter anderem das Krankenhaus und Riesas größtes Seniorenheim beheizt. Dieses Jahr lassen die Stadtwerke daneben ein zweites Kraftwerk errichten – weil der Bedarf an Wärme sprunghaft steigt. © Sebastian Schultz

Tausende Autofahrer und Passanten kommen dort Tag für Tag vorbei, die wenigsten von ihnen werden es bewusst bemerken: das schmale Grundstück der Stadtwerke, zwischen dem Kreisverkehr am Krankenhaus und dem benachbarten Lidl gelegen. Dabei steht dort ein Gebäude, das zwar unscheinbar wirkt, aber unverzichtbar ist: Von diesem Heizkraftwerk aus wird nicht nur das benachbarte Elbland-Klinikum und Riesas größtes Seniorenheim beheizt, sondern auch der Eigenheimstandort an der August-Bebel-Straße und die Häuser bis hinüber zur Heinrich-Heine-Straße. Dreht dort jemand die Heizung auf, kommt die Wärme aus dem Erdgas-Blockheizkraftwerk am Lidl-Parkplatz, das von den Stadtwerken betrieben wird.

Das städtische Unternehmen will an der Stelle nun rund eine halbe Million Euro investieren. „Wir planen an der Külzstraße ein zweites Heizkraftwerk“, sagt Stadtwerke-Chef René Röthig. Grund ist das in der Nachbarschaft geplante Gebäude – auf dem früheren Kasernengelände will ein Investor ein Gebäude für seniorengerechtes Wohnen bauen (SZ berichtete).

Mit dem zusätzlichen Kunden reicht die Kapazität der bestehenden Anlage nicht mehr aus, sagt René Röthig. „Der Gasmotor hat nur eine gewisse Leistung. An kalten Wintertagen gelangt er schon jetzt an die Kapazitätsgrenze.“

Noch eine Wärmetrasse geplant

Solch eine Anlage laufe im Dauerbetrieb am effektivsten aber nicht bei voller Last, sondern eher bei einer 80-Prozent-Auslastung. „Außerdem können wir im Sommer, wenn nicht so viel Leistung benötigt wird, auch mal eine Anlage abschalten“, so der 47-Jährige. Auf jeden Fall sei diese Art der Wärmeversorgung derzeit stark gefragt. Das hängt mit den Regelungen rund um einen sperrigen Begriff zusammen: dem sogenannten Primärenergiefaktor. Vereinfacht gesagt will der Gesetzgeber damit bestimmte Energiearten bevorzugen, die er für umweltfreundlicher hält.

Heizt ein Hauseigentümer sein Gebäude beispielsweise mit Strom oder Braunkohle, gilt das nicht als nachhaltig. Energie aus Heizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung – wie an der Riesaer Külzstraße – gilt dagegen als wünschenswert. Wer sein Haus mit solcher Energie versorgt, bekommt beim nächsten Ausbau weniger Auflagen für Investitionen – und kann sich so beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Erdwärme-Bohrung sparen. – In Riesa profitieren nicht nur die Nachbarn der Anlage am Krankenhaus davon, sondern beispielsweise auch die städtischen Schulen, sagt René Röthig. „Die Oberschule Am Merzdorfer Park etwa wird mit vom Heizkraftwerk Merzdorf aus beheizt, das dank einer Dampfeinspeisung vom Stahlwerk einen außergewöhnlich guten Primärenergiewert hat“, sagt der Stadtwerke-Chef. Dadurch spare die Stadt bei den geplanten Investitionen.

Die mehrfach preisgekrönte Kooperation mit dem Stahlwerk – dabei wird Abwärme aus der Stahlproduktion ins Netz der Stadtwerke eingespeist – soll in den nächsten drei Jahren noch ausgebaut werden: mit einer neuen Dampftrasse, die zum Kraftwerk am Elbufer führt. Dann könnten Wohnblocks der beiden großen Vermieter und Gebäude privater Eigentümer dort ökologischer beheizt werden. Dann würden auch dort spätere Investitionen der Eigentümer günstiger ausfallen – was sich positiv bei der Miete bemerkbar mache.

Nun wird erst mal an der Külzstraße gebaut. Vom Betrieb des Kraftwerks sollen Nachbarn später quasi nichts bemerken – genauso wie Autofahrer und Passanten.

