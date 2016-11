Neues Heimatheft wird gedruckt Das Autorenteam beschreibt auf 250 Seiten die Wirtschaft in Neustadt. Ein Unternehmen wird dabei aber ausgeklammert.

Zwei Jahre haben die Redakteure an dem neuen Heimatheft gefeilt. Nun geht die Broschüre, die sich mit der Wirtschaftsgeschichte befasst, in den Druck. © Dirk Zschiedrich

Kurz vor Weihnachten kommt ein neues Neustädter Heimatheft auf den Markt. Nach zwei Jahren hat die Redaktionsgruppe, zu der unter anderem Ingrid Grosse und Manfred Herzog gehören, die Arbeit an dem Heft abgeschlossen. Es ist die inzwischen zehnte Broschüre, die von den Autoren veröffentlicht wird. Thematisch geht es um die Wirtschaftsgeschichte in Neustadt, oder wie der Untertitel verrät „Wie die Neustädter ihr Geld verdienten – und ausgaben“.

Auf über 250 Seiten wird die Wirtschaft von allen Seiten beleuchtet, teilt Ingrid Grosse mit. Ein Teil des Heftes beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Neustädter Handwerk vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Etliche Schuhmacher hat es einst in der Kommune gegeben, sogar eine Seilerei. Auch traditionsreiche Betriebe, die Energie- und Wasserversorgung, Transport und Verkehr spielen eine Rolle. Dazu gehört die erste Buslinie, die durch Neustadt rollte. Aber auch die Geschichte der Eisenbahn wird in dem Heft aufgegriffen. Einige Autoren befassen sich zudem ausführlich mit dem Handel, dem Gast- und Baugewerbe in der Stadt. In letzterem Bereich wird ausführlicher auf das Neustädter Pfarrhaus eingegangen, das dieses Jahr seinen 400. Geburtstag gefeiert hat. Die Autoren haben Neuigkeiten zum Bauherren des Pfarrhauses recherchiert. Ein Thema klammert das Heimatheft dabei jedoch aus: das Landmaschinenkombinat Fortschritt. Über dieses Gebiet wurde bereits ein extra Heft veröffentlicht. Broschüre Nummer zehn geht in diesen Tagen in den Druck. Ab Anfang Dezember soll die Auflage dann verkauft werden, unter anderem auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt vom 9. bis 11. Dezember.

