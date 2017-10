Neues Heft der Radeberger Blätter Auf Schloss Klippenstein wurden jetzt die ersten Exemplare der 15. Ausgabe präsentiert.

Bertram Greve von der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte bei der festlichen Präsentation der 15. Radeberger Blätter im Festsaal auf Schloss Klippenstein. © Bernd Goldammer

Wenn Radebergs Vergangenheit erlebbar wird, ist das Interesse groß. Der Festsaal auf Schloss Klippenstein war Donnerstagabend gut gefüllt, als hier das 15. Heft der Radeberger Blätter vorgestellt wurde. Die Schöpfer der Heftserie begehen ihr Jubiläum dennoch in aller Bescheidenheit. Aber sie sind stolz darauf, dass sie selbst die Impulsgeber dieser Erfolgsgeschichte gewesen sind. Die Redaktionsgruppe hat mit ihren Arbeiten viel bewegt. Aufgrund einer Veröffentlichung von Klaus Schönfuß kam es beispielsweise zur Aufstellung einer Erinnerungstafel für den Radeberger Tierpräparator Max Hinsche. Über die Jahre ist ein vielschichtiges Nachschlagewerk entstanden. Regionale Geschichtsbetrachtung ist dadurch kein wohlverwahrtes Herrschaftswissen. Die Fakten wurden von Menschen untersucht, denen akribische wissenschaftliche Arbeit nicht fremd ist. Das Niveau ist hoch. Dennoch wurde sehr unterhaltsam geschrieben.

Eine weitere Stärke der Jubiläumsausgabe ist die gute Bebilderung. Den Autoren ist das Kunststück gelungen, stadthistorische Fotografien aufzutreiben. Anhand vorhandener Fakten wird die Geschichte des Radeberger Militärstandortes aufgerollt. Davon ist heutzutage nur wenig bekannt gewesen. Doch nun ist die Arbeit von Ludger Hiller in den Geschichtsblättern erschienen. Sie gibt dem Denkmal für die zirka 400 Radeberger Gefallenen des Ersten Weltkrieges einen authentischen Zusammenhang. Professor Dr. Peter Schmutzler geht mit seiner Arbeit auf die wechselvolle Geschichte des einstigen Schießhauses auf der Pulsnitzer Straße ein. Akribisch zeichnet er den Weg vom Bauernhaus zum repräsentativen Schützenhaus nach und spart auch den architektonischen Niedergang nicht aus. Die verloren geglaubte Geschichte der Radeberger Hutfabriken hat Bernd Rieprich aufgearbeitet.

Radeberger Persönlichkeit vorgestellt

Klaus Schönfuß ist es erneut gelungen, eine weitere Radeberger Persönlichkeit in die regionale Geschichtsbetrachtung zurückzuholen. Der evangelische Theologe Karl Gottlob Sonntag wurde am 21. August 1785 in Radeberg geboren. Sein Vater war Posamentiermeister und wurde später sogar Ratsherr der Stadt. Karl Gottlob Sonntag machte eine internationale kirchenpolitische Karriere im baltischen Raum, der sich damals unter russischer Herrschaft befand. Professor Morus und Johann Gottfried Herder (1744 bis 1803) sollen ihn empfohlen haben. Dietrich Mauerhoff hat den Werdegang des berühmten Radeberger Glas-Industriellen Heinrich Wilhelm Rönsch aufgearbeitet. Auch hier ist ein großartiges Stück der überregionalen Geschichte beleuchtet worden.

