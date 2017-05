Neues Haus für Senioren ist fertig Die Bauherren schließen eine Bedarfslücke – für Wohnungen und eine Tagespflege.

Ein altes Haus in Neukirch erstrahlt außen in frischen Farben; innen wurde es modernisiert und für die Bedürfnisse älterer Menschen umgebaut. Axel Richter (rechts) verwirklichte das Projekt gemeinsam mit seinen Söhnen Tobias (links) und Robin. © Steffen Unger

Altengerechte Wohnungen werden gebraucht, nicht nur in Neukirch. Da ist es kein Wunder, dass die vier Wohnungen, die der Neukircher Axel Richter und seine Söhne Tobias und Robin saniert und ausgebaut haben, schnell weg waren. Jetzt wurden die Arbeiten am und im Gebäude abgeschlossen; die Außenanlagen werden noch gestaltet. Anfang Juni ziehen die ersten Mieter ein.

Seit vergangenem Jahr bauten die Richters ein ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus nahe des Ostbahnhofes zu einem schmucken Haus für Senioren um. Ins Erdgeschoss zieht eine Tagespflege. In den beiden oberen Stockwerken wurden die vier Wohnungen ausgebaut und seniorengerecht ausgestattet. Alle Wohnungen sind mit Aufzug zu erreichen und schwellenfrei. Damit können dort auch Menschen selbstständig leben, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind. Das Haus wurde nach neuestem energetischen Standard saniert. Zur Straße hin ließen die Bauherren Schallschutzfenster einbauen.

DRK ist der Betreiber

Die Mitarbeiter der Tagespflege haben schon begonnen, sich in den nagelneuen Räumen einzurichten. Betrieben wird die Einrichtung vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Sie soll vor allem Menschen entlasten, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause betreuen. Die Menschen werden früh zu Hause abgeholt bzw. gebracht und tagsüber von Fachkräften betreut. Am Nachmittag geht es dann wieder nach Hause. Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr wird die Tagespflege geöffnet sein, sagt deren Leiterin Sandra Müller. Zwölf Plätze gibt es. Anmeldungen sind beim DRK-Kreisverband Bautzen sowie in der Sozialstation des Verbandes im ehemaligen Neukircher Rittergut noch möglich. Betreut werden die Senioren bzw. andere, auf Pflege angewiesene Menschen in der neuen Einrichtung ab dem 17. Juli. Doch schon am 23. Juni dürfen sich Interessierte in den Räumen umschauen. Dann gibt es von 15 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Für den DRK-Kreisverband Bautzen ist es die vierte Tagespflege. Erfahrungen auf diesem Gebiet hat der Verband schon in Bautzen, Wilthen und Königswartha. In Neukirch ist es die zweite Pflegeeinrichtung dieser Art. Der Bedarf ist da, und erwächst mit der älter werdenden Bevölkerung. Von den reichlich 5 000 Einwohnern der Oberlandgemeinde waren 2015 laut Statistischem Landesamt 1 380 älter als 65 Jahre. Das ist ein Anteil von 27 Prozent. 764 Neukircher waren in jenem Jahr 75 Jahre oder älter.

Kennt das Haus aus seiner Kindheit

Die Pläne für den Umbau des Hauses an der Zittauer Straße hat Axel Richter selbst erarbeitet. Der Neukircher ist Bauingenieur und Mitinhaber eines Architektur- und Ingenieurbüros. Er kaufte das Haus mit seinen Söhnen. „Ich kenne das Gebäude aus meiner Kindheit. Es war uns ein grundsätzliches Anliegen, dieses schöne Haus zu erwerben und zu sanieren“, sagte Axel Richter. Schwierig war es zunächst, eine neue Nutzung für das Erdgeschoss zu finden, in dem sich bisher Geschäftsräume befanden. „Da ich aber beruflich viele Projekte geplant habe, war der Gedanke einer Tagespflege für uns eine gute Lösung. Mit dem DRK haben wir hier einen guten Partner gefunden“, sagt Axel Richter.

Der Sozialverband ist in Neukirch bereits vielfältig aktiv. Er betreibt die Sozialstation und eine der beiden Kindertagesstätten im Ort. Außerdem engagieren sich in Neukirch viele ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz. Sie sind dort in einem Ortsverband organisiert.

zur Startseite