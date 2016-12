Neues Haus für Senioren In Neukirch entsteht eine Tagespflege mit zehn bis zwölf Plätzen. Und nicht nur das.

So soll das Haus an der Zittauer Straße nach der Sanierung aussehen. Ins Erdgeschoss zieht eine Tagespflege. In den beiden oberen Etagen entstehen seniorengerechte Wohnungen. © Zeichnung: Axel Richter

Im Neukircher Oberdorf nahe des Ostbahnhofes entsteht bis zum Frühjahr nächsten Jahres eine Tagespflege. Sie soll vor allem Menschen entlasten, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause betreuen. Die Menschen werden früh zu Hause abgeholt bzw. gebracht und tagsüber von Fachkräften betreut. Am Nachmittag geht es dann wieder nach Hause. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird die Einrichtung betreiben. Der Sozialverband mietet dafür das Erdgeschoss eines Hauses an der Zittauer Straße, das Axel Richter und dessen Söhne Tobias und Robin zurzeit sanieren.

In den beiden oberen Etagen des früheren Wohn- und Geschäftshauses entstehen ebenfalls bis zum kommenden Frühjahr vier seniorengerechte Wohnungen. Alle sind mit Aufzug zu erreichen, sagt Axel Richter. Gebaut wird schwellenfrei. Das Haus wird nach neuestem energetischen Standard saniert. Zur Straße hin werden Schallschutzfenster eingebaut. Es entstehen drei Wohnungen von je rund 60 Quadratmeter Größe und eine etwas kleinere, 47 Quadratmeter große Wohnung. Anfragen von Mietinteressenten gibt es schon. Weitere Interessierte können sich noch melden.

Guten Partner gefunden

Die Pläne für den Umbau hat Axel Richter selbst erarbeitet. Der Neukircher ist Bauingenieur und Mitinhaber eines Architektur- und Ingenieurbüros. Er kaufte das Haus mit seinen Söhnen. „Ich kenne das Gebäude aus meiner Kindheit. Es war uns ein grundsätzliches Anliegen, dieses schöne Haus zu erwerben“, sagte Axel Richter. Schwierig war es zunächst, eine neue Nutzung für das Erdgeschoss zu finden, in dem sich bisher Geschäftsräume befanden. „Da ich aber beruflich viele Projekte geplant habe, war der Gedanke einer Tagespflege für uns eine gute Lösung. Mit dem DRK haben wir hier einen guten Partner gefunden“, sagt Axel Richter.

Der Sozialverband ist in Neukirch bereits vielfältig aktiv. Er betreibt die Sozialstation und eine der beiden Kindertagesstätten im Ort. Außerdem engagieren sich in Neukirch viele ehrenamtlich fürs DRK. Dort kennt man die Probleme – und auch den Bedarf für eine Tagespflege. „Unser Ziel ist es, am 1. Mai zu eröffnen“, sagt Peter Mark, Kreisgeschäftsführer des Verbandes. Für die Pflegeplätze werden bereits jetzt Reservierungen entgegengenommen – sowohl in der Kreisgeschäftsstelle in Bautzen als auch in der Sozialstation vor Ort. Für den DRK-Kreisverband Bautzen wird es die vierte Tagespflege sein. Erfahrungen hat der Verband schon in Bautzen, Wilthen und Königswartha.

Eine Tagespflege für Senioren gibt es bisher in Neukirch nicht. Im kommenden Jahr starten gleich zwei Einrichtungen im Ort mit diesem Angebot. Außer dem DRK plant auch ein privater Pflegedienst im Frühjahr 2017 die Eröffnung einer Tagespflege. Er nutzt dafür Räume in der ehemaligen Pestalozzischule, die zum Wohnpark umgebaut wird.

Kontakt für Wohnungen: 0152 27236612, wohnen-in-neukirch@web.de

Kontakt zur künftigen Tagespflege: www.drk-bautzen.de

