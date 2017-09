Neues Handelskonzept für Sebnitz Die Stadt lässt ein Konzept für den Einzelhandel erstellen. Die Ergebnisse sollen noch in diesem Jahr vorliegen.

Leere Ladenlokale in der Innenstädten sind abseits der großen Zentren in vielen Kommunen ein Problem. Als Ursache gilt gemeinhin eine Mischung aus demografischem Wandel, verändertem Einkaufverhalten und der Konkurrenz durch das Internet. Sebnitz sucht nun mit Hilfe einer Studie nach neuen Perspektiven.

Bereits Ende 2016 hat die Stadt das Leipziger Beratungsunternehmen BBE mit der Erstellung eines neuen Einzelhandelskonzepts beauftragt. Im Frühjahr haben die Experten eine Telefonumfrage in der Region gestartet, deren Ziel war, mehr über die Einkaufvorlieben der Einwohner zwischen Sebnitz, Hohnstein und Bad Schandau zu erfahren. Anhand der Befragungsergebnisse und einer Analyse des gegenwärtigen Angebots an Geschäften vor Ort erarbeiten die Experten derzeit Handlungsempfehlungen für die Kommune und ihr Händler. Auch die Kaufkraft und das Konsumverhalten der Bevölkerung, also wie viel Geld für welche Art von Waren und Dienstleistungen ausgegeben wird, wurden für die Studie analysiert.

Das neue Einzelhandelskonzept soll als Entscheidungsgrundlage dienen für die Stadtverwaltung und für Unternehmen. Übergeordnetes Ziel ist es, ein weiteres Verwaisen der Innenstadt zu verhindern. Perspektivisch würden in Zukunft mehr Dienstleister wie beispielsweise Friseure oder Physiotherapien in Richtung Zentrum ziehen, hatte Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) bei Einwohnerversammlungen im Frühjahr erklärt. Die Ergebnisse der Studie sollen voraussichtlich im Oktober oder November im Stadtrat präsentiert werden. (SZ/dis)

zur Startseite