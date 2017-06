Neues Gymnasium soll in die Johannstadt

Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung soll 2018 ein neues Gymnasium für den Dresdner Osten am Standort der 101. Oberschule auf der Pfotenhauerstraße gegründet werden. Diesen Vorschlag haben die Vertreter von Linken, Grünen und der SPD im Bildungsausschuss beschlossen.

Die Verwaltung wollte diese Schule eigentlich auf dem Berthelsdorfer Weg in Seidnitz gründen, rund 400 Meter vom neuen Schulcampus Tolkewitz entfernt. „Welche Eltern melden in dem alten Haus ihr Kind an, wenn nebenan ein Neubau existiert“, fragt Dana Frohwieser, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.

Dagegen haben sich Eltern, Lehrer und Schulsozialarbeiter der 101. Ober- und der 102. Grundschule hilfesuchend an den Stadtrat gewandt, weil ihr Standort dringend Unterstützung braucht. Die für fünf Züge ausgelegte Oberschule sei nur mit maximal drei Klassen pro Jahrgang belegt. Auf dem Berthelsdorfer Weg soll nun die Universitätsschule in Trägerschaft der Stadt zum Schuljahr 2018/19 gegründet werden. (SZ/kh)

zur Startseite