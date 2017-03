Neues Gutachten um Stadionmehrkosten

Der Rechtsstreit um die Kosten für den Umbau des Stadions an der Lennéstraße geht in eine neue Runde. Die damalige „Arbeitsgemeinschaft Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadion“ hatte Mehrkosten in Höhe von 1,37 Millionen Euro. Dies hat ein Sachverständiger ermittelt, den das Oberlandesgericht beauftragt hatte. Dort liegt der Fall inzwischen wieder, nachdem er zwischenzeitlich vorm Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt wurde. Die Arbeitsgemeinschaft hatte ursprünglich sogar 6,5 Millionen Euro gefordert. Die Stadt wertet das neue Gutachten zurzeit aus und wird dann darauf reagieren. (SZ/lk)

