Neues Gründach für das Haus des Gastes Noch in diesen Monat soll in Hinterhermsdorf mit der Bepflanzung begonnen werden. Ein normales Dach wäre zu teuer geworden.

Das Flachdach am Haus des Gastes in Hinterhermsdorf wird neu begrünt. Noch in diesem Monat soll mit der Bepflanzung begonnen werden, nachdem zuvor der Boden aus Substrat eingebracht wurde. Darüber informiert die Sebnitzer Stadtverwaltung. Zudem wird am Notausgang des Hauses neuer Plattenbelag verlegt. Mit der jetzt anstehenden Begrünung werden Sanierungsarbeiten abgeschlossen, die bereits im vergangenen Jahr begonnen haben. Sie wurden nötig, da das alte Gründach undicht war und Nässe in das Gebäude gelangte. Nachdem der alte Bewuchs entfernt wurde und die Attika freigelegt war, haben Dachdecker neue Schweißbahnen aufgebracht und die erforderlichen Anschlüsse verlegt. Der durch die eingedrungene Feuchtigkeit beschädigte Putz wurde teilweise erneuert und die Entwässerung wieder hergestellt. Die Gesamtkosten für die Erneuerung liegen bei rund 30 000 Euro. Ein neues Dach ohne Begrünung wäre laut Stadtverwaltung wesentlich teurer gewesen. (SZ/dis)

zur Startseite