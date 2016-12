Neues Grün für den Stadtpark

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde im Arthur-Richter-Park in Neustadt noch einmal gebuddelt. Die Stadt Neustadt hat für mehr Grün in der denkmalgeschützten Anlage gesorgt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben in dem Areal insgesamt zwölf Bäume und 83 Sträucher gepflanzt. Außerdem wurden 125 neue Heckenpflanzen und 14 Rhododendren in den Boden gesetzt. Die Aktion musste zuvor mit der zuständigen Denkmalbehörde abgesprochen werden. Nachdem diese grünes Licht gab, konnten die Pflanzen gesetzt werden. Ein Teil der Kosten konnte über Spenden finanziert werden. Neue Pflanzen wurden aber nicht nur im Stadtpark gesetzt. Auch am neuen Spielplatz in Niederottendorf sind mehrere Bäume gepflanzt und eine Rabatte und die Spielkombination angelegt worden. (SZ/kat)

