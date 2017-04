Neues Gesicht im Kreistag Dr. Christopher Wowtscherk sitzt ab sofort für die CDU im Bautzener Kreistag.

Christopher Wowtscherk wurde von Landrat Michael Harig im Kreistag begrüßt. © privat

In den Reihen der CDU-Kreistagsfraktion hat es einen personellen Wechsel gegeben. Dr. Christopher Wowtscherk verstärkt ab sofort die Reihen der Union. Der 30-Jährige folgt auf Jürgen Schröter, der sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Kreistag in Bautzen zurückgezogen hatte. Beide kommen aus Hoyerswerda.

Der junge Mann rückt als Ersatzperson in den Kreistag nach. Christopher Wowtscherk ist in Hoyerswerda geboren und hat später in Greifswald und Bochum Geschichte und Germanistik studiert. In seiner Doktorarbeit hat er den Angriff auf Asylbewerber im September 1991 in Hoyerswerda untersucht. (SZ/sko)

zur Startseite