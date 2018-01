Neues Gesicht für eine alte Flusslandschaft

Gigantisch: Für die Umverlegung des Flusslaufs des Weißen Schöps wurde auf 4,5 Kilometern Länge ein komplett neues Flussbett geschaffen. Die Luftaufnahme ist von Westen her aufgenommen. Sie zeigt den oberen Teil der Neubaustrecke. Sie beginnt an der Brücke in der Mitte des Fotos. Rechts davon liegt das Dorf Hammerstadt und darüber die neuen Stallanlagen des Wurst- und Fleischproduzenten Viereichner. Am linken oberen Rand ist der Tagebau Reichwalde gut zu erkennen. Fotos (2): Leag