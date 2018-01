Neues Gesicht für eine alte Flusslandschaft Die Umverlegung des Weißen Schöps bei Rietschen ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist seit Donnerstag amtlich.

Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung mit Erinnerungsstücken an das Mammutprojekt (vorn Sebastian Fritze). Sie sind ab sofort für den neuen Flussabschnitt des Weißen Schöps verantwortlich. © André Schulze

Nur etwas mehr als zwei kurze Augenblicke, aber mit weitreichenden Folgen: Uwe Grosser, Bergbauvorstand beim Tagebaubetreiber Leag, übergab gestern die Verantwortung für den neuen Flussabschnitt des Weißen Schöps an Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung. Zuvor hatte Dietrich Gökelmann, der Präsident der Landesdirektion Sachsen, den notwendigen Abnahmeschein für das bereits 2014 abgeschlossene Mammutbauprojekt überreicht. „Es steht vor Ihnen ein glücklicher Übernehmer“, erklärte Heinz Gräfe strahlend. Das Projekt sei ein Glücksfall, von denen er sich viel mehr für Sachsen wünsche. Mit den beiden offiziellen Akten geht die Verantwortung für den neuen Flusslauf zwischen Hammerstadt und Altliebel bei Rietschen auf den Freistaat Sachsen über. Zuständig ist ab sofort die Landestalsperrenverwaltung mit Sitz in Bautzen. Bergbaubetreiber Leag ist von der Verantwortung weitgehend entbunden.

Freiheit für den Tagebau

Aber warum baut man für einen Fluss ein neues Bett, wenn der bereits eines hat? Schuld ist der Tagebau Reichwalde. Um an Millionen Tonnen von Braunkohle zu gelangen, mussten und müssen zig Quadratkilometer Natur umgegraben und zig Kilometer Straßen und Wege verlegt werden. Auch ein Teil des Flusslaufs des Weißen Schöps war den Abraum- und Braunkohlebaggern buchstäblich im Weg. Im Süden des Tagebaus verlief der Fluss mitten durch das Abbaugebiet. Mit dem Beschluss, das Südareal des Tagebaus in Anspruch zu nehmen, war klar, dass der Fluss „umziehen“, aus dem Abbaufeld raus und nach Süden verlegt werden muss.

Das insgesamt über zehn Jahre und mehr angelegte und in vier Bauabschnitte und 14 Einzelbereiche untergliederte Flussbauprojekt ist voller Superlative. In Deutschland ist es, was Umfang und Kosten betrifft, einmalig. Bei der Verlegung des Flussbetts wurden 960 000 Quadratmeter Fläche um-, neu- und ausgebaut. Der Flusslauf des Weißen Schöps entstand auf einer 4,5 Kilometer langen Teilstrecke komplett neu. Andere Bereiche wurden renaturiert, fünf Brücken, dazu Furten und Wehre, wurden errichtet. Der Hochwasserschutz konnte mit neuen Schutzwänden auf 8,2 Kilometern und Deichen entscheidend verbessert werden. Der Bereich zwischen den Dörfern Alt- und Neuliebel beispielsweise ist nun für ein Hochwasser gerüstet, wie es statistisch gesehen nur alle zweihundert Jahre einzutreten pflegt. Dass das System insgesamt funktioniert, machte ein Pegelhochstand Anfang des Jahres deutlich. Am 4. Januar stand der Pegel Hammerstadt bei 2,12 Metern. Normal steht er bei maximal 80 Zentimetern.

Aber damit nicht genug: Die Verlegung machte nahezu unzählige Folgeprojekte nötig. Die Stallanlagen und die Schlachterei des Fleischwarenproduzenten Viereichner mussten ebenso neu gebaut werden wie die Zuchtanlagen der Fischzucht Rietschen GmbH. Neue Straßen und Wege wurden angelegt als Ersatz für alte. Dutzende von Teilmaßnahmen ließen ganz neue Landschaften entstehen. Eindrücklich führte das ein Zusammenschnitt aller Maßnahmen vor Augen, der bei der feierlichen Übergabe im Scheunencafé des Rietschener Ehrlichthofs gezeigt wurde. Zehn Jahre in 20 Minuten. Darin kamen auch Anwohner und Projektmitarbeiter zu Wort. „Wir bauen unsere eigene Heimat neu“, fasste das Christoph Eckert, Mitarbeiter der Baufirma Nadebor, zusammen.

Einige Teilbereiche haben sich inzwischen gut mit der umliegenden Auenlandschaft vernetzt. Der Weiße Schöps mäandert selbstständig durch die von Menschenhand geschaffene Flusslandschaft. Büsche, Gräser und Binsen besiedeln die Ufer. Der Eisvogel hat sich wieder angesiedelt. Retour à la nature – zurück zur Natur. Diet-rich Gökelmann von der Landesdirektion bestätigte dem neuen Schöps denn auch einen guten ökologischen Zustand.

Das Flussbauprojekt ist auch auf dem Papier ein echtes Großprojekt. 14-mal mussten die Pläne geändert werden. 280 Aktenordner wurden angelegt. 217 davon seien bereits im Archiv, so Bergbauvorstand Uwe Grosser gestern. Die restlichen werden bei der Leag noch gebraucht. Bis 2030 wird der Bergbaubetreiber viele Faktoren des neuen Flusssystems – Wasserqualität, Fischbestand und Fledermauspopulation beispielsweise – akribisch beobachten.

