Neues Geschäft öffnet in Dürrröhrsdorf An der Hauptstraße eröffnet am Donnerstag ein neuer Laden. Dort gibt es unter anderem Naturkosmetik zu kaufen.

In ihrem Laden verkauft Annett Riedel unter anderem Naturprodukte wie Seifen. © Symbolbild/Bonss

Dürrröhrsdorf. Während andere ihre Läden schließen, öffnet in der Hauptstraße 148 in Dürrröhrsdorf am Dienstag ein neues Geschäft. Im ehemaligen Blumenhaus hat Annett Riedel eine Landboutique eingerichtet. Täglich ab 9 Uhr ist sie für ihre Kunden da. Im Angebot hat sie vieles, so unter anderem Kosmetik. Sie bietet auch einen Geschenk- und Präsentservice an. Außerdem sind bei ihr verschiedene Naturprodukte und alles rund um die Gesundheit aus der Natur erhältlich. Annett Riedel hofft, mit ihrem Neustart und ihrem Angebot den Nerv der Kunden zu treffen. (SZ/aw)

