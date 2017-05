Neues Gerätehaus steht im Blickpunkt Bald beginnt eines der größten Bauvorhaben in Hohnstein. Die Verwaltung will vorher mit den Anwohnern ins Gespräch kommen.

Hohnstein. Im Hohnsteiner Ortsteil Goßdorf wird in wenigen Tagen mit dem Bau des Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr eines der größten Projekte in der letzten Zeit starten. Näherer Erläuterungen dazu gibt es am 30. Mai, ab 19 Uhr bei einer Einwohnerversammlung. Eingeladen sind die Einwohner aus den Ortsteilen Goßdorf, Kohlmühle und Waitzdorf. Die Versammlung findet in der Ortschaftsverwaltung, der ehemaligen Schule, statt.

Zu dieser Veranstaltung hat der Ortschaftsrat als Gesprächspartner den Planer des neuen Gebäudes, Raik Dünnebier, Bürgermeister Daniel Brade (SPD) sowie Angestellte der Stadtverwaltung Hohnstein eingeladen. Darüber hinaus will der Ortschaftsrat aktuelle Probleme, die die Einwohner bewegen, besprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen und auch Fragen beantworten. (SZ/aw)

