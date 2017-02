Neues Gerätehaus schon 2018 geplant Um die Kmehlener Feuerwehr nicht ein weiteres Mal vertrösten zu müssen, fliegen zwei Projekte in Strießen aus dem Etatplan für nächstes Jahr.

200 000 Euro sind für den Neubau des Gerätehauses in Kmehlen veranschlagt. © Symbolfoto: dpa

Nach der Freiwilligen Feuerwehr Lenz sollen auch die Kameraden in Kmehlen bald ein neues Gerätehaus erhalten. Das ist zumindest der politische Wille des Priestewitzer Gemeinderates.

Die beiden Garagen in Lenz und Kmehlen sind zurzeit die einzigen unsanierten Feuerwehrhäuser im Gemeindegebiet. Sie entsprechen kaum noch heutigen Standards. In Lenz soll in diesem Jahr neben der Schule ein neues Gerätehaus gebaut werden. Fördermittel des Landkreises Meißen sind bereits bestätigt.

Das neue Gebäude in Kmehlen war ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt geplant. „Aber wir sollten die Kmehlener Kameraden nicht noch einmal vertrösten“, sagte Gemeinderat Manfred Apitz und hob bei der letzten Haushaltsberatung den Neubau in Kmehlen gewissermaßen auf die Tagesordnung. Denn die Gemeinderäte diskutierten ziemlich lang, welche anderen Vorhaben, die bis dahin in der Haushaltplanung für 2018 standen, herausfallen sollten. Immerhin sind für den Neubau des Kmehlener Gerätehauses 200 000 Euro veranschlagt.

Die Gemeinderäte einigten sich darauf, zwei Baumaßnahmen in Strießen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die Straße „Am Feldfrieden“ hinter der Kirche (mit 190 000 Euro geplant) und die Schließung der Fußweg-Lücke an der Dorfstraße (16 000 Euro) wurden aus dem Etat 2018 gestrichen. Wenn der Landkreis Meißen den Neubau des Gerätehauses Kmehlen mit 70 Prozent unterstützt, könnte der Fußweg wieder in den Haushalt für nächstes Jahr aufgenommen werden.

zur Startseite