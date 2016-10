Neues Gerätehaus für Naundorfer Wehr Striegistal steckt etwa 400 000 Euro in den Neubau. Nach dem Abriss ist noch nicht wieder viel zu sehen.

Demnächst soll die Bodenplatte des Gerätehauses gegossen werden. Das Foto zeigt die Mitarbeiter der Hoch- und Ausbaugesellschaft Waldheim bei den Vorbereitungen. © André Braun

Das Feuerwehr-Gerätehaus im Ortsteil Naundorf der Gemeinde Striegistal war nicht mehr als eine größere Garage und stand zudem schon viele Jahrzehnte. Bereits im Februar dieses Jahres war deshalb der Neubau des Gerätehauses beschlossen worden. „Es werden etwa 400 000 Euro investiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant“, sagte Gemeindekämmerer Francis Kuhnke dem Döbelner Anzeiger. Der Neubau des Gerätehauses werde mit 250 000 Euro durch den Freistaat Sachsen gefördert.

Auf ihrer Sitzung am Dienstag haben die Striegistaler Gemeinderäte die Aufträge für Zimmereiarbeiten, Dachdeckerleistungen und Fenster/Außentüren vergeben. Diese haben einen Gesamtwert von mehr als 81 000 Euro. „Alle Lose sind sachsenweit ausgeschrieben worden“, sagte Bürgermeister Bernd Wagner (parteilos). Für die Zimmererarbeiten hatten sich 14 Unternehmen beworben. Den Zuschlag erhielt die Firma HTS Holzbau GmbH Frankenberg für einen Auftragswert von 25 000 Euro. Die Dacharbeiten – hier gab es neun Bewerber – werden von der Saxonia Dachbau GmbH aus Glauchau ausgeführt. Die Kosten sind mit 33 500 Euro veranschlagt. Nur zwei Bieter hatten sich um den Einbau der Fenster und Außentüren im Wert von 22 800 Euro beworben. Den Zuschlag erhielt die Tischlerei Karl Morgner GmbH Zwickau.

Die sogenannte Baufeldfreimachung, also Abriss und Begradigung der Fläche am Standort Alte Schulstraße, ist abgeschlossen. Die Firma Hoch- und Ausbaugesellschaft Waldheim hat in dieser Woche am Fundament gearbeitet. Anschließend wird die Bodenplatte eingebaut. Im November soll dann der Rohbau starten, der ebenfalls von der Waldheimer Firma ausgeführt wird. Die Naundorfer Wehr benötigt den neuen Stellplatz für ihr Tragkraftspritzenfahrzeug. Die Vergabe der weiteren Leistungen soll in den nächsten Gemeinderatsitzungen erfolgen.

