Neues Geld fürs Hainewalder Schloss Der Bund stellt 400000 Euro für die Rettung und Sanierung bereit. Klar ist auch schon, für was die Fördermittel fließen sollen.

Blick aufs Hainewalder Schloss. © Verein

Der Haushaltsausschuss hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Fördermittel in Höhe von 400000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes für die Rettung und Sanierung des Kanitz-Kyaw´schen Schlosses in Hainewalde bereitzustellen. Darüber informiert der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk, der Mitglied des Ausschusses ist.

Der Plan sieht vor, die Mittel für die Sanierung der Südseite, die Notsicherung des Nordportals und die Errichtung der Turmhaube des im 18. Jahrhundert erbauten Barockschlosses zu verwenden. Die Bundesbeteiligung liegt bei etwa 50 Prozent. Die restliche Finanzierung des auf 800000 Euro veranschlagten Bauabschnittes soll aus Landesmitteln, einem Beitrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und einem Eigenanteil des örtlichen Fördervereines erbracht werden.

Mit seinem CDU-Bundestagskollegen Michael Kretschmer und dem Großschönauer SPD-Bürgermeister Frank Peuker will sich Jurk auch weiterhin dafür einsetzen, das aus seiner Sicht bedeutende Kulturdenkmal in der Oberlausitz zu erhalten. „Insbesondere danke ich den ehrenamtlichen Akteuren des Schlossvereins Hainewalde, die sich seit vielen Jahren in besonderer Weise für die Rettung des Gebäudes einsetzen.“

Auch der Vorsitzende des Schlossvereins, Jan Zimmermann, freut sich über die Zuwendung. „Endlich ist es soweit, unsere Geduld, gezielte Hartnäckigkeit und der unermüdliche Einsatz der Aktiven haben den sicher verdienten Lohn erhalten“, schreibt er. „Allen daran Beteiligten gilt mein und unser aufrichtiger Dank für diesen großen Erfolg und damit verbunden die Anerkennung unserer ehrenamtlichen Leistungen.“ Bei einer positiven Entscheidung des Bundes werde das Land Sachsen ja praktisch unter einen, ganz vorsichtig augenzwinkernd formuliert „gewissen Zugzwang“ gesetzt, ebenfalls Mittel im Rahmen einer Ko-Finanzierung freizugeben, teilt er mit.

Das Barockschloss in Hainewalde zählt aufgrund seiner einzigartigen Anordnung an einem Hang, der in fünf Terrassen gegliedert ist, zu den gestalterisch imposantesten Bauten in Sachsen und wird deshalb auch als das „Sanssouci der Oberlausitz“ bezeichnet.

