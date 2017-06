Gut zu wissen Neues Geld für Porzelline-Bergung Vor einem Jahr stürzte das Lager zusammen. Nach einer Zwangspause geht es nun mit der Rettung der Gipsformen weiter.

Unter dem eingestürzten Dach des Porzelline-Lagers an der Umgehungsstraße liegen noch Tausende wertvolle Gipsformen. Teilweise sind sie Wind und Wetter ausgesetzt. Deswegen drängt die Zeit.

Freital. Wer am Lager der Freitaler Porzellanmanufaktur vorbeikommt, sieht die wertvollen Gipsformen sauber gestapelt vor sich. Die schützende Außenmauer des Lagers ist bei dem Zusammensturz der Baracke vor fast einem Jahr, am 4. Juli 2016, in die vorbeifließende Wiederitz gestürzt. Dahinter stehen die Bäume in vollem Grün. Das Plätschern des Baches gibt der Szene etwas Friedliches. Das Problem: Anders als geplant hat sich in den vergangenen zwölf Monaten an diesem Anblick nicht viel geändert. Mit der Hilfe von Fördermitteln soll es nun besser werden.

„Der Fördermittelantrag soll möglichst noch in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht werden. Dann kann die Bergung weitergehen“, sagt Michael Streetz vom Landesamt für Denkmalpflege. Die Behörde macht sich für den Erhalt der Formen stark und hat die Fördermittel in den vergangenen Wochen organisiert. Porzelline-Eigentümer Armenak Agababyan muss nun noch formal den Antrag für das Geld – im Gespräch ist eine fünfstellige Summe – stellen und seinen Eigenanteil bereitstellen. Wenn dann noch die passende Baufirma gefunden ist, kann die Rettung der denkmalgeschützten Gipsmodelle fortgesetzt werden.

Die Bergung, die im vergangenen Oktober begonnen hatte, war zum Jahresbeginn ins Stocken geraten, weil schlicht und einfach das Geld ausgegangen war. Die Fördermittel waren aufgebraucht und die Porzellanmanufaktur wollte die Arbeiten offenbar nicht komplett aus eigener Tasche bezahlen. „Solche Arbeiten sind schwer planbar“, sagt Michael Streetz. „Sie waren schwer zu kalkulieren.“

In den vergangenen Wochen ging es nun darum, weitere Fördermittel aufzutreiben. Denn schätzungsweise sind bislang nur etwa zwei Drittel der rund 12 000 unter Denkmalschutz stehenden Formen in Sicherheit gebracht worden. Sie liegen, sauber sortiert, in einer großen Lagerhalle im Freitaler Osterberg-Steinbruch. Die derzeit noch in der Baracke an der Umgehungsstraße liegenden Gipsformen befinden sich direkt unter dem eingestürzten Dach. Die Bergung dieser Teile dürfte also weitaus komplizierter und aufwendiger werden als bislang, weil das Dach beispielsweise per Kran angehoben werden muss.

Kommen die Formen ins Museum?

„Für uns ist es wichtig, die gesamte Sammlung zu bergen“, sagt Streetz. Bei den Gipsmodellen handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Das Landesamt für Denkmalpflege schätzt den kulturellen Wert so hoch ein, dass es die Sammlung unter Denkmalschutz stellte. Es handelt sich sozusagen um das produktive Gedächtnis der Porzellanfabrik von 1872 bis in die 1960er-Jahre. Bereits seit Langem gab es deshalb Pläne, die Formen in Sicherheit zu bringen. Dass die Baracke irgendwann einstürzen würde, galt nur als eine Frage der Zeit.

Streetz sieht den Jahrestag des Lager-Einsturzes deshalb mit gemischten Gefühlen. „Wir sind zufrieden mit der Art der Bergung. Das ist unter diesen Umständen sehr sorgfältig gemacht worden“, sagt er. „Die Arbeiten haben sich jedoch als viel zäher herausgestellt als am Anfang gedacht.“ Wenn es nun aber gelinge, die Bergung relativ schnell abzuschließen, wäre man insgesamt zufrieden.

Denn die Zeit drängt. Die Stadt Freital stellt die Halle im Osterberg-Steinbruch nur noch bis zum Ende des kommenden Jahres als Übergangslager zur Verfügung. Bis dahin muss eine Entscheidung getroffen werden, wo die wertvollen Formen untergebracht werden können. Denkbar ist, dass ein Teil der Sammlung in einem Museum öffentlich ausgestellt wird. Manche Formen könnten auch wieder in der Produktion eingesetzt werden. „Ideen gibt es, aber es ist noch nichts konkret“, sagt Streetz. „Darüber müssen wir uns verstärkt Gedanken machen, wenn die Bergung abgeschlossen ist.“

Entschieden ist hingegen schon, wie es mit der eingestürzten Baracke weitergeht. Wenn die letzten Gipsformen geborgen sind, soll der Eingeschosser abgerissen werden. Die Stadt Freital drängt bereits darauf, dass der derzeit gesperrte Fußweg an der Baracke endlich wieder freigegeben wird.

