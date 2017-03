Neues Geld für Kulti-Sanierung

Das ist ein dicker Batzen: 3,5 Millionen Euro zusätzlich muss der Stadtrat an diesem Donnerstag für den Bau des Kulturpalastes bereitstellen. Kommt das Geld nicht, könnte die Eröffnung am 28. April platzen, weil ein Baustopp droht. „Wir würden eindeutig den größeren Schaden anrichten, wenn wir die Baustelle jetzt schließen“, sagt Christiane Filius-Jehne, die Fraktionschefin der Grünen. Deshalb sei klar, dass sie zustimmen, wie auch die CDU. „Aber wir wünschen uns künftig von der Verwaltung eine bessere und schnellere Information, wenn Mehrkosten entstehen“, so CDU-Fraktionschef Jan Donhauser.

Die Liste der Teuerungen im Kulturpalast ist lang. Unter anderem benötigen die Planer für Konzertsaal, Herkuleskeule und das Foyer rund 900 000 Euro mehr. Auch die Schlosser und Tischler benötigen 516 000 Euro mehr, die Maler 313 000 Euro. Von ehemals geplanten 83 Millionen Euro klettern die Kulti-Kosten nun auf über 100 Millionen Euro. Zur Eröffnung wird vieles im Umfeld noch Baustelle sein. (SZ/kh)

