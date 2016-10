Neues Führungs-Duo bei den Grünen

Das klingt ein bisschen nach sozialistischen Wahlergebnissen: Mit 57 und 58 von 60 möglichen Stimmen wurden Susanne Krause und Achim Wesjohann am Sonnabend als neue Sprecher des Grünen-Stadtverbandes gewählt. Allerdings waren nur sie als Kandidaten angetreten, wie Krause sagte. Während sich die Diplomingenieurin auch weiterhin auf die Kommunalpolitik konzentrieren will, übernimmt der Historiker Wesjohann Landes- und Bundesthemen und bereitet den Bundestagswahlkampf vor. „Für uns ist die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Dresden besonderer Schwerpunkt der Arbeit“, sagt Krause. Es müsse mehr Radwege und bessere Angebote im öffentlichen Nahverkehr geben. Auch Radstationen gehören dazu. Diese müssten bald kommen und die Stadt das Geld dafür bereitstellen. (SZ/kh)

