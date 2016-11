Neues Fluggefühl Aljona Savchenko und Bruno Massot bedienen sich bei der Eistanz-Ästhetik. Aber sie haben noch einen Knackpunkt.

Die Flugshow geht mit neuer Qualität weiter. Aljona Savchenko und Bruno Massot wollen beim Grand Prix in Moskau mit ihrem neuen Programm überzeugen. © dpa

Mit neuer Eleganz zu alten Erfolgen: Wenn Aljona Savchenko von ihrer neuen Kür erzählt, gerät sie ins Schwärmen, und ihre Augen funkeln. „Ich liebe dieses neue Programm. Irgendwie ist es magisch“, sagt die fünfmalige Paarlauf-Weltmeisterin, die mit ihrem Partner Bruno Massot am Wochenende in Moskau klar favorisiert in die vorolympische Grand-Prix-Saison startet.

Der Romantik-Song des kanadischen Komponisten Patrick Watson geht dem Publikum schnell ins Ohr, die anspruchsvolle Choreographie den WM-Dritten aber ganz schön in die Beine. Savchenko: „Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber sie machen viel Arbeit. Es ist eben nicht nur laufen und springen.“ Und zur aus dem Eistanz entlehnten Ästhetik müssen auch noch die Höchstschwierigkeiten kommen, um tatsächlich den ersten gemeinsamen internationalen Titel einzufahren. Knackpunkt dieses Winters dürfte der dreifache Wurfaxel, eventuell der vierfache Wurfsalchow sein, dem es noch an der notwendigen Stabilität fehlt.

Gewollter Kontrast zur eher getragenen „Lighthouse“-Kür ist das knackige Kurzprogramm, der Lindy-Hop „That Man“, interpretiert von der niederländischen Sängerin Caro Emerald. Möglichst unterschiedliche Facetten zeigen, auch das kann bei den Preisrichtern noch zusätzliche Punkte herauskitzeln. Schließlich ist die internationale Konkurrenz immens stark, auch wenn die Olympiasieger Tatjana Wolososchar und Maxim Trankow aus Russland in dieser Saison eine Babypause einlegen.

Eigene Kinder sind für die ehrgeizige Aljona noch kein Thema, obwohl die gebürtige Ukrainerin im August in Oberstdorf den Briten Liam Cross heiratete. Der Schotte ist nun stets an der Seite der 32-Jährigen und stärkt als „Personal Coach“ das Selbstvertrauen seiner Ehefrau. Für die sportliche Vorbereitung ist nach wie vor Alexander König zuständig. Der ehemalige Paarläufer lässt seinem Paar deutlich mehr Freiheiten als es Trainerkollege Ingo Steuer mit Savchenko und ihrem langjährigen Partner Robin Szolkowy tat. König: „Es ist ein bisschen wie in einer Großfamilie.“

Und deshalb hilft Savchenko ihrem Eispartner Massot nicht nur auf dem Eis, sondern auch bei dessen Problemen mit der deutschen Sprache. Schließlich muss der Franzose im kommenden Jahr seinen Einbürgerungstest bestehen, um rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang seinen deutschen Pass zu erhalten.

Ohne dieses offizielle Dokument ist der 27-Jährige nicht für Deutschland startberechtigt. Die ersehnte Goldmedaille 2018 ist für Savchenko im fünften Anlauf das letzte ganz große sportliche Ziel. Bisher sprangen „nur“ die Plätze 15, sechs, drei und drei heraus. Und so will die Blondine „auf keinen Fall aufhören“.

Aber das nächste Ziel ist erst einmal die Premiere im Grand Prix. Die Anspannung wächst beim besten deutschen Eislaufpaar. „Wir sind sehr gut vorbereitet, eigentlich warten wir seit zwei Wochen darauf, dass es endlich losgeht“, erzählt Trainer König. Für den Wettkampf am Freitag im schon winterlichen Moskau und den eine Woche später ausgetragenen Grand Prix in Paris sind die Ziele klar: „Natürlich wollen wir zweimal nacheinander gewinnen und ins Finale einziehen“, sagt der Coach.

Applaus schon beim Training

Seine Schützlinge machten ihm zuletzt Hoffnungen, wenn beim dreifachen Wurf-Axel schon mal Applaus bei den Trainingskiebitzen aufbrandete. Täglich stehen die EM-Zweiten inzwischen den schwierigen Sprung. Das war vor einigen Wochen noch anders. Vor der Nebelhorn-Trophy im September stürzte Savchenko sogar schwer. Vor zwei Wochen knallte sie nach einer unsauberen Landung auch noch mit dem Jochbein gegen die Bande. „Wir sind doch keine Fußballer, wir sind Eiskunstläufer“, berichtet König mit einem Lächeln – und erklärt; „Aljona schüttelt sich dreimal und macht weiter.“ Seine Spitzenläuferin weiß genau, wie hart ihre Leichtigkeit und die neue Ästhetik auf dem Eis erarbeitet worden sind. (sid mit dpa)

zur Startseite