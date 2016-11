Neues Finanzamt nimmt Arbeit auf

Pirnas Finanzamt ist ab dem heutigen Montag am neuen Standort auf der Clara-Zetkin-Straße 1 erreichbar. Die Informations- und Annahmestelle ist jetzt geöffnet, allerdings befinden sich die Mitarbeiter teilweise noch im Umzug, sodass zu Wochenbeginn noch nicht alle Serviceleistungen angeboten werden können.

Am 1. Dezember werden die bisherigen Finanzämter Pirna und Freital offiziell am neuen Pirnaer Standort zusammengelegt. Für die Steuerpflichtigen in Pirna ändern sich nur die Kontaktdaten. Steuerpflichtige, die bisher beim Finanzamt Freital geführt werden, erhalten zusätzlich eine neue Steuernummer, die ihnen nach Auskunft der Finanzbehörde ab Anfang Dezember mitgeteilt wird. Nach der Schließung des Freitaler Standortes plant das Finanzamt, dort zumindest zwölf Servicetage pro Jahr anzubieten, informiert das Landesamt für Finanzen und Steuern.

Eine Außenstelle wird es in Freital nicht geben. Zu konkreten steuerlichen Anliegen ist das Finanzamt in Pirna auch telefonisch erreichbar. (SZ)

Finanzamt Pirna: 03501 5510

zur Startseite