Neues Feuerwehrauto kostet 217 000 Euro Rabenau schafftt sich ein Löschfahrzeug an. Der Preis liegt über der kalkulierten Summe.

© Marko Förster

Die Stadt Rabenau investiert weiter in die Ausrüstung der Feuerwehr und bestellt jetzt ein neues Löschfahrzeug. Es soll bei der Ortswehr in Karsdorf in Dienst gestellt werden. Deren bisheriges Auto genügt nicht mehr den Anforderungen. Karsdorfs Wehr ist neben der in Rabenau und Oelsa die größte Truppe und rückt öfters zu Einsätzen auf der Bundesstraße B 170 aus. Dafür wird ein mittelgroßes Löschfahrzeug für sechs Mann Besatzung gekauft und entsprechend ausgerüstet.

Kürzlich vergab der Stadtrat einen entsprechenden Auftrag an die Ziegler Feuerwehrgerätetechnik. Das Unternehmen wird das Fahrzeug ausstatten und voraussichtlich im Spätsommer 2017 ausliefern. Das Fahrzeug kostet rund 217 000 Euro. Die Stadt hatte zunächst mit 180 000 Euro gerechnet und muss nun mehr Geld dafür aufbringen. Das bisherige Auto, das 22 Jahre alt und noch gut in Schuss ist, wird zur Obernaundorfer Wehr umgesetzt. (hey)

zur Startseite