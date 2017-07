Neues Feuerwehrauto in der Warteschleife Die Bergstadt wollte längst einen Mannschaftstransportwagen für die Geisinger Wehr kaufen. Am Geld liegt’s nicht.

Für solch einen Mannschaftstransportwagen wollte Altenberg knapp 60 000 Euro ausgeben. © Archiv: SZ

Das hatte sich das Altenberger Rathaus etwas anders vorgestellt: Dass die Geisinger Ortsfeuerwehr einen neuen Mannschaftstransportwagen braucht, hatte die Stadtverwaltung schon auf dem Schirm. Schließlich ist das Fahrzeug vom Typ VW-T4 Baujahr 1992, steht also seit nunmehr 25 Jahren im Dienst. Allerdings war die Anschaffung erst 2018 geplant. Doch Anfang dieses Jahres war klar, dass das Feuerwehrfahrzeug bis dahin nicht mehr durchhält. „Der Mannschaftstransportwagen kriegt keinen TÜV mehr“, informierte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) die Stadträte. Aufgrund von Mängeln müsse für den VW-T4 schnellstens Ersatz her.

Das kam zwar alles etwas überraschend, ist aber eigentlich kein Problem. Da der Stadtrat schon im vorigen Jahr einen Doppelhaushalt beschlossen hatte, ist die Summe für den Kauf eingeplant. Diese Investition muss jetzt nur vorgezogen werden. An der Anschaffung selbst ließ Kirsten keinen Zweifel. Das Fahrzeug sei für den Standort in Geising unverzichtbar. Vor allem wird es gebraucht, um logistische Aufgaben erfüllen zu können. So müssen Ausrüstung und Bekleidung zur Pflege und Wartung ins Feuerwehrtechnische Zentrum gebracht werden, heißt es zur Begründung. Auch nehmen Feuerwehrleute das Fahrzeug zum Beispiel, um zu Ausbildungsmaßnahmen und Lehrgängen im Landkreis und in die Feuerwehrschule bei Hoyerswerda zu fahren. Den Mannschaftstransportwagen nutzen dafür nicht nur die Geisinger Kameraden, sondern auch umliegende Ortsteilfeuerwehren.

Zudem wird das Fahrzeug bei Einsätzen benötigt zum Transport von Mannschaft und Ausrüstung. Und es dient zu Führungsaufgaben, um die Einsatz- oder Abschnittsleitung im Ernstfall bei ihrer Arbeit zu unterstützen – in der gesamten Gemeinde, eventuell sogar bei überörtlichen Einsätzen außerhalb der Gemeindegrenzen. Speziell für diese Aufgaben soll der Mannschaftstransportwagen zusätzlich mit einem Modul ausgestattet werden.

Für den Mannschaftstransportwagen will die Stadt maximal 58 000 Euro ausgeben. Bürgermeister Kirsten hatte sich schnell die Zustimmung des Stadtrates eingeholt, damit die Verwaltung zeitnah die Fördermittel beantragen kann. Das war Ende März. Doch die Geisinger Ortswehr hat bis heute kein neues Fahrzeug. Damit es bei der Truppe weitergeht, hat Kirsten aus der städtischen Fahrzeugflotte jetzt erst einmal einen ganz normalen Kleintransporter zur Verfügung gestellt. Und daran wird sich vermutlich auch nicht so schnell etwas ändern, obgleich Ortswehr und Bürgermeister hoffen, dass es dieses Jahr mit dem neuen Fahrzeug noch etwas wird. Doch Kirsten ist skeptisch. Denn der Fall ist symptomatisch. Es wird immer schwieriger, Firmen zu finden. Das zeigte sich schon bei etlichen Bauaufträgen – nicht nur in Altenberg. Anscheinend ist es inzwischen auch nicht mehr so einfach, ein Feuerwehrfahrzeug zu bekommen. Bereits im Mai sollte der Stadtrat eigentlich das neue Auto bestellen. Damals war der Zuwendungsbescheid schon auf den Weg ins Altenberger Rathaus. Doch die Ausschreibung brachte nicht das gewünschte Ergebnis. „Die angebotenen Fahrzeuge nach unserer Leistungsbeschreibung und gewünschten Ausstattung überschritten den finanziellen Rahmen erheblich“, hieß es zur Ratssitzung im Juni. Das Ausschreibungsverfahren wurde deshalb aufgehoben und mit einem angepassten ein neuer Versuch gestartet. Sollte der von Erfolg gekrönt sein, hat der Bürgermeister vom Stadtrat die Ermächtigung, das Fahrzeug zu bestellen. Denn jetzt ist parlamentarische Sommerpause, und der Rat tritt erst wieder Ende August zusammen.

