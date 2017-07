Neues Feuerwehrauto auf der Zielgeraden Jahre hat es gedauert, bis die Mückaer Wehr für ihren W 50 ein Ersatzfahrzeug bekommt. Nun ist die Bestellung ausgelöst.

Der W 50 ist inzwischen ein Oldtimer und sehr reparaturanfällig. Ein neues Ersatzfahrzeug sollte schon längst da sein, aber nun soll es 2018 kommen. © jens trenkler

Der alte W 50 kann bald in Rente geschickt werden. Diese Zuversicht haben jetzt die Mückaer Feuerwehrleute. Dafür hat am Dienstag der Gemeinderat den Weg frei gemacht. An jenem Abend wurde der Auftrag für das neue Löschfahrzeug ausgelöst. Drei Hersteller hatten sich für das Löschfahrzeug vom Typ LF10 auf die im Internet vorgenommene Ausschreibung hin beworben und ihre Angebote abgegeben. Die Preisspanne geht von rund 322 400 Euro bis 354 000 Euro. Den Zuschlag bekam der Fahrzeughersteller Magirius Deutz. Er hatte mit 322 396 Euro das günstigste Angebot gemacht.

Bis Ende nächsten Jahres soll das Fahrzeug spätestens geliefert sein. Eingeschlossen ist dabei auch ein Wartungs- und Reparaturvertrag. Dafür muss das Fahrzeug aber in eine Fachwerkstatt des Herstellers gebracht werden. Doch davor muss es erst mal da sein.

Die Gemeinde bekommt für die Anschaffung dieses Autos einen Festbetrag über den Landkreis. Dieser beträgt 176 000 Euro. Was darüber liegt, muss die Gemeinde aus ihrer Kasse nehmen. Das sind 146 396 Euro. Und da haben sich schon Gemeinde und Feuerwehr auf die wirtschaftlichste Variante verständigt. Dass Warten Geld kostet, zeigt sich an diesem Beispiel. Ein neues Feuerwehrauto zu kaufen, steht schon lange auf der Vorhabenliste der Mückaer. Wäre der Kauf vor zwei Jahren erfolgt, hätte der Landkreis Fördermittel in Höhe von 193 000 Euro gezahlt. Bereits damals rechnete man mit Anschaffungskosten um die 320 000 Euro.

Zur damaligen Zeit war aber eine Voraussetzung nicht erfüllt: Das neue Fahrzeug hätte nicht in das Gerätehaus gepasst. Das Tor ist ausreichend für den W 50-Tanker, aber nicht für die modernen Löschfahrzeuge, bei denen eine Einfahrtshöhe von 3,50 Meter bisher vorgeschrieben war. Also musste Mücka eine Ersatzbeschaffung vornehmen, um damit die Voraussetzungen zu erfüllen, um ein neues Löschfahrzeug kaufen und normgerecht unterstellen zu können. Im vergangenen Jahr wurde das bisherige Rolltor durch ein Faltschiebetor ersetzt und die Einfahrt auf dreieinhalb Meter erhöht. Allein die Maurerarbeiten kosteten fast 20 000 Euro. Der Landkreis förderte finanziell die Anschaffung des neuen Tores. Aus heutiger Sicht war es gut, dass der bauliche Eingriff bereits erledigt ist, denn wie Bürgermeister Uwe Blättner sagte, haben sich die Bestimmungen erneut geändert und nun muss die Toreinfahrt vier Meter hoch sein. Der Grund sind die zusätzlichen Aufbauten, die die Fahrzeuge durch den Digitalfunk bekommen.

Dieser bauliche Eingriff wäre aber grenzwertig für das Feuerwehrhaus geworden. Denn es wurde zu DDR-Zeiten in Eigeninitiative gebaut und den damaligen technischen Gegebenheiten angepasst. Also war man sich schon vor eineinhalb Jahren einig, dass das neue Löschfahrzeug in das Gerätehaus passen muss.

Wehrleiter Mike Nitschke und seine Kameraden sind froh, wenn das neue Löschfahrzeug da ist, alles passt und die unendliche Geschichte um das neue Auto ein glückliches Ende genommen hat. Aber zunächst muss das Löschfahrzeug erst noch gebaut werden, bevor es nach Mücka rollen kann.

zur Startseite