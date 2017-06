Neues Ferienhaus geplant

In Zinnwald soll ein neues Ferienhaus unweit des Hotels Lugsteinhof entstehen. Das wurde in der jüngsten Altenberger Stadtratssitzung bekannt. Errichten will es das Unternehmen Heidi & Manfred Beer Activcamp-Beer GbR, das in Zinnwald bereits ein Biathloncamp und eine kleine Gaststätte und die sogenannte Beerenbaude betreibt. Zwar gebe es für das geplante Baugrundstück einen Bebauungsplan, sagte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Allerdings verlaufe unter dem Teil des Baufeldes eine erdverlegte 20-kV-Leitung. Da diese nicht überbaut werden darf, beantragte das Familienunternehmen einen Teil des Gebäudes außerhalb des Baufeldes errichten zu können. Der Stadtrat sah darin kein Problem und stimmte für den Antrag der Familie Beer. Diese muss den Hausbau nun über den Verwaltungsweg genehmigen lassen. Auf dem Baufeld stehen bereits zwei Ferienhäuser. Die lassen sich gut vermieten, sagt Manfred Beer. Das liege auch an den guten touristischen Angeboten auf der tschechischen Seite. Dort gibt es Radwege und einen Golfplatz.

Nun soll ein drittes Ferienhaus dazukommen. Dafür sollen 200 000 Euro investiert werden. „Die Leute wollen es etwas komfortabler.“ (SZ/mb)

zur Startseite