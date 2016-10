Neues Fenster, neuer Lift Die katholische Gemeinde freut sich über ein neues, altes Fenster in der Zittauer Pfarrkirche. Und die ist jetzt auch barrierefrei.

Das historische Fenster © Gemeinde

Die Zittauer Pfarrkirche verfügt jetzt über einen Plattformlift. Wie die Gemeinde der katholischen Pfarrei „Mariä Heimsuchung“ mitteilt, gelangen damit auch ältere und gehbehinderte Menschen barrierefrei in den Innenraum der Kirche. Der Lift war notwendig, da der Innenraum sieben Stufen höher liegt als der Zugang von außen. Im Vorfeld hatten verschiedene Gemeindemitglieder immer wieder bedauert, dass sie diesen Höhenunterschied nicht bewältigen können, ansonsten aber sehr gern zur Kirche kommen würden, teilt die Gemeinde weiter mit. Am Dienstag wurde der Lift installiert, und am Sonntag wird diese neue Errungenschaft mit einer Segnung im Anschluss an die heilige Messe um 10 Uhr gefeiert.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen demnach 18 000 Euro. Gefördert wird es mit 13 000 Euro vom Landkreis Görlitz über das Investitionsprogramm barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“. Zudem „spendete ein Wohltäter der Gemeinde die 5 000 Euro an notwendigen Eigenmitteln“, heißt es in der Mitteilung.

Der Lift an der Pfarrkirche ist aber nicht die einzige Veränderung. Bereits am vergangenen Sonntag feierte die katholische Gemeinde die Ankunft eines wieder hergestellten historischen Kirchenfensters. Wie die Gemeinde mitteilt, war es in einer Nacht Ende Mai aus 10 Metern herabgefallen und wurde dabei völlig zerstört. „Bei der Prüfung der anderen runden Fenster wurde festgestellt, dass kaum noch eines fest am Bauwerk verankert war“, heißt es. Manche seien nur wie durch ein Wunder nicht auch schon herabgestürzt und wurden zunächst neu befestigt.

Die Glaswerkstatt Körner aus Dresden hatte schließlich den Zuschlag erhalten, das zerstörte Fenster nach historischem Vorbild und mit den wenigen, noch verwendbaren Bleiglasscheiben neu zu erstellen. Insgesamt entstanden der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von rund 12 300 Euro. Auch hier gab es eine private Spende, in diesem Fall in Höhe von 6 000 Euro. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien half mit 500 Euro. Weitere Einzelspenden und Kollekten summierten sich bis jetzt noch einmal auf 2 600 Euro. (SZ)

