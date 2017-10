Neues Fahrzeug für Ottewiger Wehr Die Feuerwehrleute verabschieden ihren Robur. Dabei werden Erinnerungen wach.

Ortswehrleiter Christian Saupe bekommt von Bürgermeister Immo Barkawitz den Schlüssel. © André Braun

Mit Blaulicht und Signalhorn fährt das neue Fahrzeug auf den Festplatz in den Park in Ottewig ein. Neben dem alten Einsatzfahrzeug, einem Robur aus DDR-Zeiten, bleibt es stehen. Die Feuerwehr Ottewig hat Mitglieder und Dorfbewohner zur Indienststellung ihres neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges vom Typ Iveco Daily eingeladen.

Bei dem Einsatzfahrzeug handelt es sich um ein TSF-W, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. Es verfügt über einen 800 Liter-Wassertank, eine tragbare Pumpe, Stromerzeuger, Beleuchtungsmast, Lüfter zur Ventilation verrauchter Räume, die neueste Schaumtechnik und diverse Aggregate zur Brandbekämpfung und kleineren technischen Hilfeleistung.

Dass ein neues Fahrzeug gebraucht wurde, war auch dem Umstand zuzuschreiben, dass in dem alten Robur aus Sicherheitsgründen keine Leute mehr mitfahren durften. „Zwei Feuerwehrkameraden saßen im Fahrerhaus. Die anderen mussten mit ihren Pkws hinterherfahren“, sagt Ortswehrleiter Christian Saupe. „Das Fahrzeug hatte keine Rollgurte.“ Außerdem blieb der Robur immer mal wieder stehen.

Jetzt wird er aus dem Verkehr gezogen. Ein bisschen Wehmut beim Abschied des alten Autos spielt trotz der Freude über das neue mit. Viele alte Erinnerungen hängen an dem Robur. So weiß der 72-jährige Herbert Müller, der seit 1967 bei der Ottewiger Feuerwehr ist, zu berichten, dass sie mit dem alten Auto zu Übungen gefahren sind. Eine Übung, bei der es um einen Atomangriff ging, fand an der Gaststätte „Grüne Aue“ in Roßwein statt. Ohne sich etwas dabei zu denken, fuhren die Kameraden der Ottewiger Wehr mit dem Robur auf die Brücke, die zum Wohngebiet „An der Wanne“ führt. Dort hielten sie. Doch das Gebiet galt als atomverseucht. Parken war strengstens verboten. Die Verantwortlichen brachen die Übung sofort ab. Die Ottewiger Feuerwehrleute bekamen Ärger.

Ute Stahr aus Ottewig kann sich noch gut an die Übergabe des Roburs erinnern. „Ich war damals noch ein Kind“, sagt sie. „Ich durfte das Fahrzeug putzen.“ Dass die Feuerwehr jetzt ein neues Auto hat, findet sie gut. „Das alte blieb immer stehen“, sagt sie. Mit 79 Jahren ist Helmut Müller der Älteste in der Ottewiger Feuerwehr. Das die Wehr jetzt das neue Fahrzeug hat, findet er prima. „Was sollen sie mit dem alten Auto, wenn es nicht anspringt?“, fragt er. Im Anschluss an die Indienststellung des Tragkraftspritzenfahrzeuges konnte es besichtigt werden.

zur Startseite