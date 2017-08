Neues Fahrzeug für den Bauhof

© dpa

Bischofswerda. Die Stadt Bischofswerda will für ihren Bauhof ein neues, universell einsetzbares Fahrzeug kaufen. Es kann als Schneepflug, zum Streuen oder für die Grasmahd eingesetzt werden. Es soll aber auch als Transport- und Zugfahrzeug sehr gut geeignet sein, so Bauamtsleiter Holger Berthel. Mit dem Fahrzeug könnten die bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen und Wegen, Randstreifen- und Böschungsmahd sowie der Winterdienst gesichert werden. Das neue Auto würde einen Unimog aus dem Jahr 1993 ablösen, der wegen seines Alters und der Betriebsstunden inzwischen hohen Reparaturaufwand verursache.

Rund 253 500 Euro soll das neue Fahrzeug kosten: ein 2-Achs-Allrad-Mehrzweckgeräteträger aus der Firma Henne Nutzfahrzeuge Wiedemar. Die Stadt hatte den Auftrag europaweit ausgeschrieben und von sieben Firmen Unterlagen angefordert. Ein Angebot wurde abgegeben. Bauhofleiter René Wilhelm prüfte es.

Die Neuanschaffung für den Bauhof kann zu 75 Prozent gefördert werden. Wie die Stadt mitteilt, sind diese Gelder bereits bewilligt. Rund 66 000 Euro würde die Stadt aus Eigenmitteln finanzieren. Das geht aus einer Vorlage an den Stadtrat hervor. Das Parlament stimmt über den Kauf und die Finanzierung am 29. August ab. Die Zustimmung der Stadträte zum Kauf vorausgesetzt, soll das Fahrzeug bis 30. November in Bischofswerda sein.

Gelder für die Neuausstattung des Bauhofes stellt die Stadt in den nächsten Jahren schrittweise zur Verfügung. Das wurde mit der Haushaltsplanung bis 2018 und darüber hinaus beschlossen. (SZ/ass)

