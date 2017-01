Neues Fahrzeug bringt mehr Sicherheit für Kameraden Die Schönberger haben ein modernes Feuerwehrauto. Dazu gehören Gurte zum Anschnallen. Nicht nur das hilft beim Einsatz.

Am Freitag haben die Kameraden der Feuerwehr Schönberg ihr neues Fahrzeug bekommen. Am Sonnabend haben sie es begutachtet. „Nun müssen wir regelmäßig üben, damit selbst die einfachen Handgriffe zur Routine werden“, erklärt der Ortswehrleiter Sebastian Blech (links). © André Braun

Länger als ein Jahr haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg auf ihr neues Fahrzeug warten müssen. Dafür ist es nagelneu. Am Freitag konnten sie es in Mühlau bei Limbach-Oberfrohna abholen. „Wir haben fünf Maschinisten, die es fahren dürfen“, sagt Ortswehrleiter Sebastian Blech. Gleich am Sonnabend haben sich die Männer zum ersten Dienst getroffen, um sich mit dem Einsatzwagen vertraut zu machen.

„Es handelt sich um ein MLF, also ein mittleres Löschfahrzeug“, so Blech. Der Wassertank fasst 1 000 Liter. „Am Fahrzeug selber ist ein Lichtmast angebracht. Zudem ist es unter anderem mit einer Pumpe, einem Notstromaggregat und einem Beleuchtungssatz ausgestattet“, sagt er. Und, was auch besonders wichtig ist: Es hat Gurte. „Wir können uns jetzt anschnallen“, so Sebastian Blech. Das erhöht die Sicherheit für die Kameraden. Das Altfahrzeug – ein LF 8 – ist Baujahr 1973. Da waren Sicherheitsgurte noch kein Standard.

Außer für den Maschinisten ist Platz für fünf weitere Personen. Im alten Fahrzeug sei Platz für insgesamt acht Kameraden gewesen. Die zwei Sitze weniger seien aber kein Problem. „Wir haben noch einen kleinen Mannschaftstransporter“, erklärt Blech. Die Ortswehr Schönberg besteht aus insgesamt 13 aktiven Kameraden – alles Männer. Der Ehren- und Altersabteilung hingegen gehören 16 Kameraden an, davon 13 Frauen.

Kosten von 164 000 Euro

„Wir haben uns in unserer Freizeit zusammengesetzt und eine Liste mit den Anforderungen an das neue Fahrzeug erarbeitet“, sagte Sebastian Blech. Ihre Wünsche seien alle erfüllt worden. Gekostet hat der Einsatzwagen 164 000 Euro. „Sechs Anbieter hatten die Ausschreibungsunterlagen abgerufen, zwei haben ein Angebot abgegeben. Davon blieb einer übrig, bei dem hat die Stadt bestellt. Dafür gab es dankenswerterweise auch Fördergeld vom Landratsamt Mittelsachsen. Es ist schön, dass sich die Verwaltung für unsere Wehr eingesetzt hat“, erzählt Blech.

Die Kosten konnten verringert werden, weil eine ganze Reihe von Gerätschaften vom alten Fahrzeug übernommen werden konnten. Dazu gehören unter anderem der Atemschutz, die Tragkraftspritze, eine Leiter sowie eine Tauchpumpe. „Die Umrüstung ist bereits erfolgt“, so Sebastian Blech. Nun seien für die Kameraden weitere Schulungen am Fahrzeug notwendig. „Selbst die einfachen Handgriffe müssen zur Routine werden“, erklärt der Ortswehrleiter.

Standardmäßig ist das neue Fahrzeug mit Digitalfunk ausgestattet. „Der funktioniert in unserer Region aber noch nicht. Deshalb müssen wir zeitnah klären, wie wir dahingehend verfahren sollen.“

Die Ortswehr Schönberg ist nur bedingt einsatzbereit. Die Kameraden arbeiten auswärts, sodass sie nicht in der vorgeschriebenen Zeit am Gerätehaus wären. „An den Wochenenden, Feiertagen und zwischen 17 und etwa 6 Uhr können wir von der Leitstelle alarmiert werden“, erklärt Sebastian Blech.Die Wehr ist eine von insgesamt sechs zur Stadt Waldheim gehörenden Feuerwehren.

