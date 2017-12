Neues Fachkabinett für Chemie Die Schüler des Sebnitzer Goethe-Gymnasiums können jetzt unter besseren Bedingungen experimentieren.

Chemielehrer Christoph Eiselt im neuen Fachkabinett. © Stadt Sebnitz

Sebnitz. Johann Wolfgang von Goethe widmete sich bekanntermaßen nicht nur der Dichtung, sondern betrieb auch eigene Naturstudien, aus denen unter anderem seine Farbenlehre hervorging. Schon als junger Mensch experimentierte er. In seiner Zeit als Minister in Weimar setzte er sich unter anderem für die Einrichtung eines chemischen Laboratoriums an der Universität Jena ein.

In dieser Tradition können nun die Schüler des Goethe-Gymnasiums in Sebnitz ihre eigenen Versuche starten.

Die Schule hat ein neues Chemie-Kabinett bekommen, das ab jetzt genutzt werden kann, wie die Stadt mitteilt. In den vergangenen Wochen wurden die Räumlichkeiten umfangreich saniert. Neben zeitgemäßem Mobiliar haben die Handwerker auch komplett neue technische Anlagen in dem Fachkabinett installiert. Alles in allem flossen rund 100 000 Euro in die neue Ausstattung. Sämtliche Arbeiten wurden von ortsansässigen Firmen ausgeführt. Ganz fertig ist der Unterrichtsraum noch nicht. Zur Komplettierung fehlt ein interaktives Tafelsystem. Die elektronische Tafel soll noch in diesem Jahr installiert werden. (SZ)

