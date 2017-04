Neues Eigenheim für Kamelien Die sensiblen Pflanzen haben in Zuschendorf nun einen besonderen Platz an der Sonne. Der Weg dahin war schwierig.

Rot so rot: In dem neuen Gewächshaus der Botanischen Sammlungen der TU Dresden am Landschloss Zuschendorf können die Kamelien dank hervorragender klimatischer Verhältnisse prächtig gedeihen. © Norbert Millauer

Sie tragen Namen wie „Montironi“, „Lady Campbell“, „Reine de Fleurs“ oder „Frau Minna Seidel“, kommen in den Farben weiß, rot und rosa daher, wurden schon zu DDR-Zeiten unter Denkmalschutz gestellt und werden mit dem Alter immer schöner: Kamelien, jene ursprünglich aus den Subtropen stammenden Blühwunder, von denen die Botanischen Sammlungen der TU Dresden im Landschloss Zuschendorf eine stattliche und beeindruckende Vielfalt besitzen. Und weil die sensiblen Pflanzen nun mal im Gewächshaus am schönsten blühen, spendierten ihnen Matthias Riedel, Leiter der Botanischen Sammlungen, und seine Mannschaft ein neues, zusätzliches Domizil: ein Eigenheim aus Glas, Aluminium und verzinkten Stahlträgern, 24 Meter lang, mit 1 700 Quadratmetern Fensterfläche, Hanglage, nach Süden ausgerichtet.

Vier Jahre werkelten Riedel und seine Leute an dem neuen Schaugewächshaus, und es gibt drei wesentliche Gründe, warum sich alles so lange hinzog. Erstens ist der riesige Glaspavillon fast vollständig ein Eigenbau, der Kamelienexperte setzte beim Bau sehr auf das handwerkliche Geschick seiner Mitarbeiter. Nur spezielle Sachen, wie Heizung oder Elektrik, überließen sie anderen Fachleuten. Zweitens galt eine Menge neuer Bauvorschriften, laut Riedel beinahe so kompliziert wie bei einem Hochhaus-Neubau, die Genehmigungen dauerten. Und drittens ist der Etat der Botanischen Sammlungen nicht besonders üppig, vieles finanziert sich über Spenden, 130 000 Euro kostete das Gewächshaus, die Mannschaft konnte aber zeitweise immer nur so weit bauen, wie das Geld reichte. In dieser Hinsicht sei der engagierten Truppe ein kleines Wunder gelungen, lobte Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt zur Eröffnung. Das Haus sei ein wichtiger Baustein, die wertvolle Sammlung zu erhalten und zu mehren.

Historisches Kleinod

So modern das Schaugewächshaus auch daherkommt; als Vorbild diente Technik, die über 100 Jahre alt ist, zu bestaunen gleich neben der neuen Anlage. Wenige Meter vor dem neuen Kamelien-Quartier steht ein Schaugewächshaus der einstigen Königlichen Hofgärtnerei Pillnitz, dort Mitte der 1990er-Jahre demontiert und in Zuschendorf wieder aufgebaut. Dieses historische Kleinod, sagt Riedel, sei das klimatisch beste Gewächshaus von allen. Holzlamellen, an der Außenseite montiert, können bei hoher Sonneneinstrahlung geschlossen werden. Kamelien mögen am liebsten halbschattige Standorte.

Riedel ließ die althergebrachte, bewährte Technik in moderner Form ins neue Gewächshaus einziehen. Hier sorgen nun Aluminiumlamellen dafür, dass es schattig bleibt, wenn die Sonne allzu arg auf die Glashaube brennt. Diese sogenannte Außenschattierung, sagt der Leiter, sei zwar eine teure Angelegenheit, habe aber einen entscheidenden Vorteil gegenüber innenliegenden Jalousien: Die Hitze kommt so gar nicht erst ins Haus. Mit Gas gefüllte Zwischenräume zwischen den Fenster dämmen zusätzlich, das Gewächshaus benötigt gerade mal so viel Energie und Wärme wie ein übliches Einfamilienhaus. Die großen Glasfenster lassen sich über Kettenantriebe öffnen und schließen. Darüber hinaus winden sich grüne und graue Rohre durch das Gewächshaus, sie dienen der ausgeklügelten Tröpfchenbewässerung. Kamelien haben es gern sehr feucht um sich herum.

Was das neue Pflanzenquartier zudem so besonders macht, ist seine Lage: Das Gewächshaus steht am Hang, die Beete gehen in drei Stufen hinab, die Kamelien sind auf die einzelnen Etagen gepflanzt oder stehen in großen Töpfen darauf. Der Vorteil für die Besucher: Sie können von oben auf die Pflanzen schauen, ihnen liegt ein Farbenmeer zu Füßen, weil die Kamelien an ihren Wipfeln die meisten Blüten ausbilden.

Und die Hanglage dient dem Selbstschutz der Gewächse. Immer wieder, sagt Riedel, würden Gäste die Blüten anfassen, wohl, um an ihnen zu schnuppern. Die Berührungen bekommen den Blüten aber gar nicht: Sie werden kurz darauf braun und müssen entfernt werden. Damit es nicht mehr so weit kommt, räumt Riedel auch mit einer Unwissenheit vieler Besucher auf. Kamelienblüten, sagt er, duften nicht.

zur Startseite