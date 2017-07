Neues Domizil für Katzenpension Fund- und Gasttiere werden jetzt in Pethau versorgt. An die Betreuung sind aber Bedingungen geknüpft.

Willkommen in der neuen Katzenpension – Annegret Kühnemann hat in dem Pethauer Domizil auch einen Babyraum für ganz junge Tiere eingerichtet. © matthias weber

Das „Urlauberhaus“ von Annegret Kühnemann ist im Moment komplett ausgebucht. Allerdings handelt es sich bei der Unterkunft nicht um eine normale Pension, sondern vielmehr eine für Katzen. In der Ferienzeit herrscht hier Hochbetrieb. Katzenbesitzer können ihre Vierbeiner oft nicht mit in den Urlaub nehmen. Damit sie dennoch ein paar freie Tage genießen können, übernimmt Frau Kühnemann in dieser Zeit die Betreuung.

Umsorgt werden die Vierbeiner seit Kurzem in einem neuen Domizil. Die Katzenpension „Schnurri“ ist von Jonsdorf nach Pethau umgezogen – nicht ganz freiwillig. Am alten Standort gab es Probleme mit der Verwaltung. Laut dem geltenden Bebauungsplan für Jonsdorf ist eine gewerbliche Tierpension im Kurort nicht erlaubt, da es sich um ein reines Wohngebiet handelt. Auch die beiden großen Gartenhäuser, die Kühnemanns auf dem Grundstück für die Urlaubskatzen errichtet haben, waren aus baurechtlichen Gründen nicht zulässig.

Aufgeben kam für Annegret Kühnemann aber nicht infrage. Innerhalb von zwei Wochen suchte sie ein neues Zuhause für ihre Katzenpension. Ein passendes Domizil fand sie schließlich in Pethau. In einem Haus direkt an der Hauptstraße haben Kühnemanns im Erdgeschoss ihre Katzenpension eingerichtet.

Das Grundstück verfügt zudem über einen großen Garten, in dem das „Urlauberhaus“ und das „Quarantänehaus“ stehen. Beim städtischen Bauamt haben sie dafür offiziell eine Genehmigung beantragt. Annegret Kühnemann ist sich sicher, dass es diesmal keine Probleme gibt.

Einen weiteren Umzug könnte sie den älteren Katzen wohl auch kaum zumuten. Obwohl sie den Standortwechsel von Jonsdorf nach Pethau ohne Probleme mitgemacht haben, sagt die Betreiberin der Katzenpension. Vielleicht hat es auch deshalb so gut geklappt, weil die Bedingungen in Pethau nicht die schlechtesten sind. Die Vierbeiner können hier in verschiedenen Räumen einzeln untergebracht werden. Und einen Babyraum gibt es nun auch. Der ist derzeit ebenfalls gut belegt.

Erst jüngst sind fünf Welpen in einem Schuppen entdeckt worden. Sie sind nun bei Kühnemanns untergebracht und fühlen sich in dem Babyraum sichtlich wohl. Für die jungen Katzen hat die Pensionschefin auch schon neue Besitzer gefunden. „Manchmal geht es ganz schnell, manchmal muss man aber auch länger suchen“, sagt sie. Auch für die „Rentnergang“, zwei zehnjährige Vierbeiner, sucht Annegret Kühnemann noch neue Familien. Bereits seit Januar leben sie in der Katzenpension. Die Hoffnung, neue Besitzer zu finden, hat sie aber noch nicht aufgegeben. Kurz vor Weihnachten konnte sie eine 17-jährige Katze an eine ältere Dame abgeben. Solche Vermittlungserfolge kommen natürlich nicht jeden Tag vor.

Fast täglich bekommen Kühnemanns dafür jetzt Anfragen, ob sie Katzen während einer Urlaubsreise betreuen können. „Die Tiere müssen gegen Flöhe und Würmer behandelt sein und gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen geimpft sein!“, weist die Betreiberin der Katzenpension hin. Und sie müssen kastriert sein, betont Frau Kühnemann. Acht Katzen kann sie gleichzeitig in dem „Urlauberhaus“ unterbringen. „Es können auch mal kurze Zeit neun Tiere sein“, sagt sie. Das soll aber nicht die Regel sein. Schließlich will Annegret Kühnemann, dass die Katzen bei ihr gut versorgt sind.

