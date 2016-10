Neues Domizil für die Felsenzwerge Die Kita in Papstdorf ist dunkel und eng. Ein Neubau soll Abhilfe schaffen. Dafür fehlt aber noch das Geld.

Ein flacher Bau mit bodentiefen Fenstern, das ist die Vorstellung der Architekten für die neue Kita in Papstdorf.

Der Anbau am bisherigen Gebäude, in dem die Sanitäranlagen untergebracht sind.

Papstdorf. Im Gohrischer Ortsteil Papstdorf wohnt man idyllisch. Auf der einen Seite der Papststein, auf der anderen der Blick ins Elbtal. Den können die Kinder in der Kita „Felsenzwerge“ allerdings nur auf Zehenspitzen genießen. Die Brüstungen der Fenster in dem Mehrfamilienhaus sind so hoch, dass eigentlich nur Erwachsene rausschauen können. Auch beim Waschen ist der Blick kein schöner: Die Sanitäranlagen sind in einem Anbau aus den 70er-Jahren untergebracht. Für die Vorschulkinder gibt es gar keinen Raum im Haus, sie werden in der Grundschule betreut. „Kinder aber brauchen Platz und Licht“, sagt Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos). Und so beschloss die Gemeinde Ende des vergangenen Jahres, den Felsenzwergen ein neues Domizil zu bauen.

Hell und geräumig – genau diese Prämisse hat das beauftragte Architekturbüro Heinle, Wischer und Partner aus Dresden versucht umzusetzen. Herausgekommen ist ein L-förmiges, einstöckiges Gebäude. Das soll wenige Meter neben dem bisherigen Haus errichtet werden. 15 Krippen- und 46 Kindergartenkinder haben jeweils einen separaten Trakt. Es gibt Spielzimmer für die einzelnen Gruppen, Ruhebereiche und Erzieher-Büros. Am Scheitelpunkt der beiden Gänge treffen sich die Kinder wieder. Dort soll der Multifunktionsraum entstehen, wo gemeinsam gegessen und getobt wird. Perspektivisch können hier auch nach dem Kitabetrieb Veranstaltungen wie Seniorentreffen oder Elterncafés stattfinden. Damit will der Betreiber, der Kinderschutzbund in Radebeul, sicherstellen, dass das Gebäude auch dann noch einen Nutzen hat, wenn geburtenschwache Jahrgänge anstehen. Und der Bürgermeister hofft, dadurch weitere Familien nach Gohrisch zu locken.

Panoramablick für die Kleinen

Noch aber gibt es genügend Nachwuchs in der Gemeinde. Und damit die Kleinen ihre hellen Räume bekommen, werden rundherum bodentiefe Fenster eingebaut. Beim Toben haben die Steppkes also einen Panoramablick. „Wenn man schon in so einer schönen Landschaft wie in Gohrisch groß wird, sollte man auch etwas davon sehen“, sagt Architektin Elke Szczesny. Zwar steht die Inneneinrichtung noch nicht endgültig fest, aber wahrscheinlich werden die Möbel aus der bisherigen Kita in die neue übernommen. Die Architekten wollen zusätzlich Tobe-Ecken und Klettergerüste einbauen. Auch die Gestaltung des Außengeländes ist noch in der Planung.

Klingt alles super. Doch noch ist der Neubau nur eine Vision. Denn in den letzten Monaten hat das Bauamt festgestellt, dass das Haus deutlich teurer wird, als zunächst geplant. Das liegt unter anderem an neuen Energievorschriften, die den Einbau einer Wärmepumpe notwendig machen. „Auch die Wände und Fensterscheiben mussten wir noch einmal ändern, damit sie diesen Vorschriften entsprechen.“ Zudem behindert ein großer Fels in der Erde, der nicht einfach gesprengt werden kann, den Neubau. Weil kein Keller gebaut werden kann, müssen Heizung und Lagerräume mit ins Erdgeschoss. Ursprünglich hatte die Gemeinde mit Kosten in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro gerechnet. Rund die Hälfte davon hätte die Kommune selbst aufbringen müssen, der Rest wäre durch Mittel von Bund und Land gedeckt worden. Doch jetzt wurde festgestellt, dass diese Summe längst nicht ausreicht. Deshalb hat die Gemeinde Ende August noch einmal Mehrkosten von 425 000 Euro angegeben, informiert Irina Heise vom Jugendamt des Landkreises.

Zeit und Budget sind knapp

Geflossen ist noch kein Geld. Dafür fehlen Unterlagen, sagt Irina Weise. „Derzeit werden durch das Bauamt Königstein die Ursachen für die finanzielle Abweichung geprüft.“ Es muss also gespart werden. Woran, das müssen die Verwaltung und die Architekten jetzt noch austüfteln. Erst dann kann das Jugendamt über die endgültige Fördersumme entscheiden. Genauso knapp wie das Budget ist der Zeitrahmen. Die neue Kita soll schon im Dezember 2017 stehen. Noch sind die Bauaufträge für das Gebäude nicht vergeben, lediglich Bäume werden dieses Jahr gefällt und eine Baracke abgerissen. Schaffen muss die Gemeinde den knappen Zeitrahmen trotzdem, sonst verfallen die Fördermittel.

