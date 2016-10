Neues Design für Trafo-Häuschen an der Fanmeile gesucht Die Weißwasseraner können mitbestimmen. Drei Vorschläge stehen zur Auswahl. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

Ja, im Internet sind die drei Gestaltungsvorschläge auch zu finden. OB Torsten Pötzsch (r.) war der erste, der ein Votum abgab (mit Igor Dimitrijoski). Im Hintergrund das Trafo-Häuschen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Weißwasser ist interessant, nur „Weiß“ ist langweilig. Das hat man sich auch bei den Stadtwerken (SWW) gedacht und sich vorgenommen, das Trafo-Häuschen in der Heinrich-Heine-Straße, direkt an der Zufahrt zum Stadion der Kraftwerker und zur Fanmeile, aufpeppen zu lassen. Noch zeigt es sich in wirklich reinstem Weiß. Bald soll es nicht nur in neuem Glanz, sondern auch in einem ganz neuen Design erstrahlen.

In welchem, können die Weißwasseraner mitbestimmen. Die Stadtwerke haben drei Vorschläge auf ihrer Homepage im Internet zusammengestellt. Alle sollen SWW-Mitarbeiter in unterschiedlichen Zusammenhängen zeigen, mit dem Maskottchen der Lausitzer Füchse, in einem Fachwerkhaus sitzend oder ein Plakat der Stadtwerke aufhängend.

„Kleine Dinge können mitunter eine sehr große Wirkung hervorrufen - etwa eine fotorealistisch bemalte Trafostation, welche die Blicke auf sich zieht und gleichzeitig die Stadt verschönert und bunter macht“, sagt Igor Dimitrijoski von den Stadtwerken. Er startete die Umfrage gemeinsam mit Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Der freute sich, der erste sein zu dürfen und entschied sich prompt für den Fuchs. „Die Idee, Weißwasser bunter zu machen und die Trafostation zu bemalen, gefällt mir sehr gut. Umso mehr freue ich mich, mit meinem Votum die Umfrage gestartet zu haben. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger auf, ebenfalls an der Umfrage teilzunehmen.“

Der große Nachteil bei dem Voting: Es gibt die Vorschläge bedauerlicherweise nur in Schrift- und nicht Bildform. Dazu wäre der Aufwand zu groß gewesen, so Dimitrijoski. Aber das Prozedere soll auch die Fantasie der Bürger anregen und gleichzeitig dem endgültigen Aussehen nicht vorgreifen. „Deshalb gibt es eben nur kurze Beschreibungen der Motive und keine detaillierten Skizzen.“ Die Weißwasseraner können zwar abstimmen, müssen oder dürfen sich überraschen lassen, wie das Wandbild am Ende aussieht.

Für die Gestaltung ist Uwe Kraselt aus Schleife gebucht. Er hat mit seiner Airbrush-Pistole bisher nicht nur Wände, sondern auch Motorräder und Autos mit teilweise krassen Motiven in echte Schmuckstücke verwandelt. Was er aus den Vorgaben der Stadtwerke wohl herausholt? Abwarten, Tee trinken und an der Umfrage teilnehmen.

Das ist bis 21. Oktober möglich. Dann ist Sense. Anschließend erfolgt die Auswertung. Über das Ergebnis wollen die Stadtwerke zeitnah auf der Webseite informieren. Und dann soll es auch schon losgehen. „Wir planen mit der Umsetzung noch Ende Oktober“, erklärt Igor Dimitrijoski. Ob das Wandbild noch in diesem Jahr fertig wird, kann er allerdings nicht versprechen. „Das ist natürlich abhängig vom Wetter.“

Unter allen Teilnehmern verlosen die Stadtwerke fünf Fanschals der Lausitzer Füchse. Ein Grund mehr, sich an der Umfrage zu beteiligen.

Und vielleicht hat die Aktion ja Vorbildwirkung. Wenn die Resonanz auf die Umfrage hoch ausfällt und das ausgewählte Motiv bei den Weißwasseranern ankommt, überlegt man bei den Stadtwerken, noch weitere Trafostationen verschönern zu lassen.

www.stadtwerke-weisswasser.de/umfrage

