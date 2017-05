Neues Depot schon wieder zu klein Die Kameraden klagen über Baumängel am Feuerwehrhaus in Stannewisch. Die schauen sich Nieskyer Stadträte jetzt an.

Das Feuerwehrhaus in Stannewisch ist für seine Nutzer ein Haus mit Mängeln. Diese verschärfen sich mit dem neuen und größeren Löschfahrzeug. Die Parkplatz-Stellflächen vor dem Haus blockieren die Ausfahrt des größeren Einsatzfahrzeuges. © André Schulze

Das Glück könnte für die Stannewischer Kameraden eigentlich perfekt sein. „Am Montag habe ich unser neues Fahrzeug geholt“, sagt Wehrleiter Dietmar Hartstein. „Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl und vor allem wirst du als Feuerwehr jetzt wahrgenommen“, schwärmt der Feuerwehrchef. Denn bisher waren und sind er und seine Truppe mit einem Barkas unterwegs. Der ist zwar auch rot lackiert, hat zwei blaue Rundumleuchten und eine Sirene an Bord, aber in seiner Größe wird er manchmal von Kraftfahrern übersehen, vor allem an Kreuzungen.

Nun soll der B1000 in Rente geschickt werden, was er sich mit 50 Jahren im Dienst der Feuerwehr auch verdient hat. „Jetzt müssen wir uns mit dem neuen Löschfahrzeug erst mal vertraut machen“, sagt der Wehrleiter. Ausrüstungen sind anzupassen und umzuladen, damit das neue Fahrzeug in den nächsten Wochen einsatzbereit ist. Vorher wird der Siebeneinhalb-Tonner auf Basis eines MAN-Fahrgestells gehütet wie ein Schatz. Erst zur offiziellen Übergabe soll das von der Brandschutztechnik Görlitz aufgerüstete Auto der Öffentlichkeit vorgestellt werden, erklärt Stadtwehrleiter Steffen Block.

So schön und modern das Fahrzeug auch ist, mit ihm bekommen die Stannewischer ein neues Problem in ihrem neuen Feuerwehrhaus. In dieses sind sie vor gut einem Jahr eingezogen. Darauf machte der Wehrleiter jüngst im Nieskyer Stadtrat aufmerksam. Zwar ist die Fahrzeughalle für solch ein Auto gebaut worden, „aber wir haben das Problem, dass fünf Spinte dort stehen, wo auch das Einsatzfahrzeug parkt, weil woanders kein Platz ist“. Denn das ohnehin schon auf Rand gebaute Haus wurde für 15 Kameraden geplant. Nun sind es inzwischen 20 Ehrenamtliche, die hier ihren Dienst versehen. Für die Feuerwehr kann das nur gut sein, aber nicht für das Gebäude. Denn fünf Kameraden müssen sich in der Fahrzeughalle umziehen. Mit dem kleinen B1000 in der Nachbarschaft bisher kein Problem, mit dem MAN schon. „Es ist vorgeschrieben, dass um das Fahrzeug bei geöffneten Türen ein Meter Platz bleiben muss, das können wir nicht mehr gewährleisten“, erklärt Dietmar Hartstein.

Das ist aber nicht das einzige Manko. Neben einem fehlenden Schulungsraum ist das Haus frauenfeindlich geplant und gebaut. Und das, obwohl bereits zu dieser Zeit eine Frau der Ortswehr angehörte. „Im Herbst wird noch eine zweite Kameradin zu uns kommen, das verschärft die Situation für die Frauen“, ist der Wehrleiter überzeugt. Denn ein Umkleideraum für Frauen ist nicht vorhanden – und wenn sie in die Frauen-Sanitärräume gehen, müssen die Kameradinnen durch die Männer-Umkleide. Bisher zieht sich die eine Kameradin im Büro des Wehrleiters um, das ist auf Dauer auch keine Lösung, so Hartstein.

Darüber hinaus kritisiert der Wehrleiter die noch nicht beseitigten Baumängel wie das Abführen des Oberflächenwassers. Bei Starkregen sammelt es sich vor dem Hallentor. Gefriert die Wasserlache, dann ist auch das Tor mit angefroren. Und der Wehrleiter fordert ein Halteverbot an der Ein- und Ausfahrt. „Wir haben jetzt ein größeres Fahrzeug, das braucht mehr Platz.“ Somit haben die Kameraden die Hoffnung, dass sich mit dem neuen Löschfahrzeug doch noch einiges an ihrem Haus zum Guten wendet. Am Montag will sich der Technische Ausschuss der Stadt das Feuerwehrhaus und die Mängel anschauen.

zur Startseite