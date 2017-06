Neues Dach mit Spezialaufgabe Unter den Biberschwänzen auf der Streumener Kirche sollen sich künftig nicht nur Menschen wohlfühlen.

Ralph Lehmann von Dachdeckerei Tiersch aus Nieska arbeitet an der Streumener Kirche. © Eric Weser

Die alten Dachsteine auf der Streumener Kirche sind nach gut 30 Jahren hinüber. Nun kommt Ersatz. Ralph Lehmann verlegt bei Sonnenschein und brütender Hitze neue Biberschwänze. Unter dem neuen Dach sollen sich künftig nicht nur menschliche Besucher wohl und sicher fühlen, sondern auch Fledermäuse. Dafür werden extra Leisten angebracht, erzählt Norbert Heß. Der Meißner Architekt hat die Kirchsanierung geplant. Dass etwas passiert, sei höchste Zeit gewesen, sagt er. Vor allem das Dachgebälk war von Feuchtigkeit und Schädligen zerfressen. Aber auch an den Innenwänden gibt es teils große Risse, die auf statische Probleme hinweisen. Vom Erdboden her kriecht außerdem Feuchtigkeit in das alte Gemäuer. Die Folge: bröckelnder Fassadenputz und Risse.

Bis Oktober sollen die Probleme behoben werden. Einiges ist schon einiges passiert: Kaputte Dachbalken sind gekürzt und mit neuen Holzstücken wieder auf Originallänge gebracht worden. Demnächst werden die Risse in den Wänden aufgeschlitzt. Für mehr Stabilität werden mit Kunstharz Edelstahlanker ins Mauerwerk verklebt. Unverputzt sieht das Ganze aus wie eine getackerte Wunde. Und auch Teile des Außenputzes, die beschädigt sind, werden abgehackt und erneuert.

Das Kirchenleben beeinflussen die Bauarbeiten kaum. Ohnehin findet nur alle sechs Wochen ein Gottesdienst statt – der letzte sogar im Garten. Nur, wenn es einen Sterbefall im Ort gebe und das Haus als Trauerhalle gebraucht werde, werde es etwas schwierig, sagt Pfarrer Heiner Sandig. Doch auch dafür würde man Wege finden.

Reichlich 260 000 Euro kostet das Bauprojekt in Streumen, das Gros des Geldes kommt aus EU-Fördermitteln. Aber auch das Kirchspiel und die politische Gemeinde Wülknitz geben Geld. Mit Benefizkonzerten konnten ebenfalls Mittel beschafft werden. Etwa 2 000 Euro fehlen aber noch immer. Pfarrer Sandig ist sicher, dass auch dieses Geld noch über Spenden eingeworben werden kann. (SZ/ewe)

