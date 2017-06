Neues Dach fürs TGZ Der Kreistag gewährt dem Technologiezentrum einen Zuschuss für Bauarbeiten – die sind dringend notwendig.

Das Technologiezentrum (TGZ) in Glaubitz hatte im vergangenen Winter mit den Auswirkungen des kaputten Daches zu kämpfen. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Wasserflecken an den Zimmerdecken – das Technologiezentrum (TGZ) in Glaubitz hatte im vergangenen Winter mit den Auswirkungen des kaputten Daches zu kämpfen. Die wurden zwar schon im November 2016 entdeckt und als „erheblich“ eingestuft, doch aufgrund der Witterung waren zunächst nur Notreparaturen möglich, heißt vom Landkreis Meißen als Eigentümer der Immobilie. Nun soll eine solide Dachsanierung folgen, die Kostenschätzung liegt bei knapp 57 000 Euro.

Das sei für die ZTS GmbH als Betreiber des Hauses aber kaum zu stemmen. Deshalb hat der Verwaltungsausschuss des Kreistages vor wenigen Tagen einen Bauzuschuss in Höhe von 30 000 Euro an die Gesellschaft beschlossen, deren Hauptgesellschafter der Landkreis ist. Zwar ist die ZTS für Reparaturen an der Immobilie selbst zuständig, weil sie dort ansonsten mietfrei unterkommt. Die Schäden bei dem mehr als 20 Jahre alten Haus seien aber nicht allein auf die aktuelle Nutzung zurückzuführen und dienen der Substanzerhaltung, heißt es in der Begründung.

Durchschnittlich sind bei der ZTS zehn Mitarbeiter beschäftigt, die unter anderem Projekte zur Berufsorientierung oder für Unternehmer-Netzwerke organisieren. Die Liquidität gilt trotz jährlicher Fehlbeträge im fünfstelligen Bereich als gesichert. Neben der ZTS GmbH haben sich weitere Unternehmen und Vereine im TGZ eingemietet. Die Asylunterkunft in einem Teil des Gebäudes wurde aber bereits Anfang des Jahres wieder aufgelöst. (SZ/ste)

