Neues Dach für Wohnblock Ein Block in Dürrröhrsdorf wird saniert. Auch ins Kinderland der Gemeinde fließt Geld.

Ein Wohnblock am Quellenberg wird in diesem Jahr außen saniert. © Dirk Zschiedrich

Für die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach ist es mit Abstand die größte Instandhaltungsmaßnahme in diesem Jahr: Rund 100 000 Euro fließen in ein neues Dach und eine frische Fassade für den Wohnblock mit der Nummer 8 auf der Straße Am Quellenberg B. Das sieht der Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2017 vor. Zusätzlich sollen die Eingänge und Treppenaufgänge des großen kommunalen Mehrfamilienhauses gestrichen werden. Dafür stehen weitere vierstellige Beträge bereit.

Die Summe von 24 000 Euro ist für das Gebäude des Kinderlands eingeplant, wo Grundschule, Hort und ein Kindergarten untergebracht sind. Neben Renovierungsarbeiten werden unter anderem neue Möbel dafür angeschafft, wie Kämmerer Torsten Weber bei der Vorstellung des Haushalts im Gemeinderat erklärte. 17 000 Euro will die Gemeinde in ihr Rathaus stecken. Die Fassade soll saniert werden und auch die Fenster sind dran.

Für die Instandhaltung der alten Schule an der Hauptstraße, die als Ärztehaus genutzt wird, stehen dieses Jahr 14 500 Euro bereit. Das Gebäude braucht aber eine Generalsanierung, wofür bis 2019 insgesamt 360 000 Euro kalkuliert sind. (SZ/dis)

