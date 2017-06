Neues Dach für Sporthalle der Oberschule Kötitz Auch der Brandschutz des Gebäudes wird modernisiert. In vielen Coswiger Schulen werden die kommenden Wochen für Bauarbeiten genutzt.

Coswig. Während der Sommerferien erfolgen in den Coswiger Schulen umfangreiche Bauarbeiten. Im Gymnasium werden die Flure im Erdgeschoss frisch gemalert. Bereits fertiggestellt sind dort Akustikmaßnahmen in drei Klassenzimmern.

An der Leonhard-Frank-Oberschule wurde bereits eine Akustikmaßnahme umgesetzt. Noch während des Schuljahres konnte aufgrund eines Wasserschadens ein Klassenzimmer renoviert werden.

In der Grundschule Mitte wird eine der Treppenanlagen an der Hofseite neu gebaut. In den Nassräumen und Klassenzimmern stehen Erneuerungsarbeiten an den Fugen an. Für die Herbstferien sind dann Malerarbeiten geplant.

Auch in den Grundschulen West und Brockwitz rücken die Maler an: in West für einige Klassenzimmer, den Speiseraum, das Foyer und den Flur. In Brockwitz auch in der Sporthalle. In Brockwitz sind außerdem Arbeiten an Brandmeldeanlage und Hausalarmanlage vorgesehen sowie die Instandsetzung des Putzes an Sockel und Fassade des Nebengebäudes.

An der Oberschule Kötitz wird die Treppe zum Heizraum saniert sowie das Dach der Sporthalle. An der Sporthalle müssen auch Auflagen aus dem Brandschutzkonzept umgesetzt werden. In der Schule selbst wird gemalert, und später werden dann die Zaunsäulen entlang der Kötitzer Straße instand gesetzt. Das nächste große Projekt in Kötitz ist die Generalsanierung des Sportplatzes. (SZ)

