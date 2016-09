Neues Dach für Sankt Jacobus Das ganze Dorf hat für die Sanierung des Kirchendachs gesammelt. Dabei gibt es nur noch wenige Christen im Ort.

Über eine kleine Öffnung im Dach wird die Dielung vom Dachboden der Kirche Jacobsthal ausgebaut. Verantwortlich für den Bau sind Antje Förster und ihr Team von der gleichnamigen Zimmerei aus Mautitz. © Sebastian Schultz

Den morschen Dachstuhl zu sanieren, ist ein Mammutprojekt für die kleine Kirchgemeinde. 65 000 Euro sind nötig, um den Großteil der hölzernen Dielung auf dem Dachboden der Kirche Jacobsthal zu erneuern, die eingemauerten Balken zu befreien und zu ersetzen sowie den Schwammbefall vor allem auf der Südseite zu entfernen. Fast die Hälfte des Geldes kommt von der Landeskirche, ein Teil vom Landkreis aus dem Topf der Denkmalpflege, ein weiterer aus dem Kirchenhaushalt – und gespendet wurde auch.

„Es gibt im Dorf nur noch wenige Christen. Kirche und Menschen sind nicht mehr so beieinander“, sagt Pfarrerin Grit Skriewe-Schellenberg. Trotzdem würden sich die Jacobsthaler noch immer mit dem Gotteshaus identifizieren. „Die Kirche war und ist der Ortsmittelpunkt“, so die Pfarrerin. Im Vorfeld der Sanierung gab es deshalb große Unterstützung unter anderem vom Heimatverein und vom Ortschaftsrat. Sie organisierten zum Beispiel Konzerte und Lesungen, 2 000 Euro kamen bisher in dem 230-Seelen-Dorf zusammen. „Das ist eine unglaubliche Summe für so einen kleinen Ort“, freut sich Grit Skriewe-Schellenberg.

Für sie ist die St. Jacobus-Kirche das Dornröschen unter den hiesigen Gotteshäusern. Denn im Inneren scheint die Zeit seit Langem still zu stehen. Die Herrschaftsloge gegenüber dem reich verzierten gusseisernen Ofen dient seit vielen Jahren als Ort für gemütliche Runden, vom hölzernen Tauftisch lachen die pausbäckigen Engel, und über alle Wände und Decken ziehen sich üppige Malereien. Jacobsthal war schließlich mal ein reicher Ort, erklärt die Pfarrerin.

Von weither seien die Menschen einst gekommen, um das Wasser aus dem Heiligen Born – einer Quelle, die sich Richtung Fichtenberg im Wald befand – zu trinken, sich damit zu waschen oder damit ihre Kinder taufen zu lassen. Als Gegenleistung wurde die Kirche reich beschenkt. Und die getauften Kinder sollen sogar auf dem Waagebalken gewogen worden sein, damit die Kirche quasi als Dienstleistungspauschale deren Gewicht in Naturalien ausgezahlt bekam.

Doch mittlerweile hat der Zahn der Zeit an dem Gotteshaus genagt. Die Malereien sind zum Teil verblasst, das Mauerwerk zeigt Risse, und Relikte wie der Tauftisch müssten dringend aufgearbeitet werden. Die Dachsanierung ist der erste Schritt, sagt Pfarrerin Skriewe-Schellenberg. Seit anderthalb Wochen ist die Zimmerei Förster aus Mautitz schon am Bauen, bis Ende Oktober sollte das Projekt abgeschlossen sein und die alten Zementziegel wieder sicher auf dem neuen Dachstuhl liegen. Außerdem werden bis dahin die Öffnungen des Kirchturms mit feinen Metallgittern verschlossen, um Tauben künftig fern zu halten, erklärt Grit Skriewe-Schellenberg.

Wie es baulich danach weitergeht, weiß die Pfarrerin noch nicht, das Geld der Kirchgemeinde sei erst einmal aufgebraucht. Sowieso sei die Sanierung der Kirche ein Projekt für die nächsten Generationen. Und welchen Stellenwert das Gotteshaus künftig in Jacobsthal haben werde, müsste sich erst noch zeigen. „Der Charme in Jacobsthal ist, dass hier vieles die Zeit überdauert hat. Aber eine Kirche ist auch kein Museum, sie muss leben“, sagt die Pfarrerin.

Eine humoristische Buchlesung mit den Bücherfreunden Riesa gibt es zugunsten der Jacobsthaler Kirche am Sonntag, 9. Oktober, um 16 Uhr in dem Gotteshaus.

