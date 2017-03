Neues Dach für Kegelheim Nach einem Wasserschaden gab’s eine Notreparatur. Nun soll in dem Freizeitkomplex sogar noch mehr erneuert werden.

In verschiedenen Räumen der Leisniger Kegelanlage zeigt Sektionsleiter Rolf Noack Wasserflecken. Das undichte Dach wurde notrepariert und soll in diesem Jahr neu gedeckt werden. © André Braun

In den Räumen des Kegelheims sieht es noch genau so aus, wie vor eineinhalb Jahren, meint Rolf Noack, Sektionsleiter Kegeln. OOder doch nicht ganz. „Die Wasserflecken sind inzwischen getrocknet“, fügt er hinzu. Vor allem im Umkleideraum, aber auch im Vereinsraum bilden sie eine unschöne Dekoration. Längere Zeit war der Regen durch das undichte Dach gelaufen, bis es im Sommer vergangenen Jahres notdürftig repariert worden ist.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Nicht nur die Kegelbahn, sondern auch der Wandertreff und der Sanitärbereich der Karl-Zimmermann-Turnhalle sollen ein komplett neues Dach erhalten. Im Bereich des Wandertreffs soll außerdem die Dämmung ergänzt werden, damit dort kein Schwitzwasser mehr entsteht. Vor allem im Sommer gab es damit Probleme.

„Wir haben einen Antrag auf Fördergeld aus dem Programm Brücken in die Zukunft gestellt und eine Bewilligung aus dem Budget Bund erhalten“, sagt Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder. Rund 30 000 Euro wird es kosten, das Dach neu zu decken. 22 500 Euro gibt’s als finanzielle Unterstützung vom Staat. Bleibt ein Eigenanteil von 7 500 Euro für die Stadt Leisnig. Deshalb wird es auch noch eine Weile dauern, bis die Arbeiten beginnen. Denn der Betrag muss im Haushalt der Stadt bestätigt werden. „Erst dann können wir das Vorhaben ausschreiben“, so Schröder. Über den Haushalt stimmen die Stadträte möglicherweise in ihrer Mai-Sitzung ab.

Wenn das Dach endgültig dicht ist, können die 25 Vereinsmitglieder auch wieder selbst Hand anlegen. Denn für die meisten Reparaturen und Instandsetzungen holen sie keine Handwerker. Schon länger haben sie sich vorgenommen, Deckenplatten anzubringen. Die bleiben aber noch verpackt, bis die Gefahr, dass es wieder durchregnet, komplett gebannt ist. Auch das Streichen lohnt sich erst nach dem Dachdecken.

Die Kegler legen viel Wert auf ein gutes Aussehen der Räume. Denn nicht nur sie trainieren dort, sondern auch etwa 20 Waldheimer und 15 Gersdorfer Kegelfreunde. Dazu kommen Veranstaltungen von Vereinen, des Seniorenclubs, Geburtstage oder Weihnachtsfeiern. „Die Bahnen sind täglich von 15 Uhr bis abends und an den Wochenenden durch die Punktekämpfe voll ausgelastet“, erklärt Noack.

Die gute Nutzung der Kegelbahn ist auch ein Grund dafür, dass die Stadt noch etwas mehr Geld in die Hand nimmt. Für die Entsorgung des Abwassers soll künftig eine Hebeanlage sorgen. „Sie ist schon da, muss aber noch installiert werden“, erklärt der Bauamtsleiter. Außerdem soll der 26 Jahre alte Ölkessel durch eine moderne, hocheffiziente Heizungsanlage ersetzt werden. Möglicherweise wird dabei von Öl auf Gas umgestellt. Denn seit dem Jahr 2012 gibt es im Heizungsraum bereits einen Gasanschluss. Rolf Noack hatte den Tausch bereits vor zwei Jahren in einer Stadtratssitzung angemahnt und erklärt, dass mit einem neuen Brennwertkessel rund 15 Prozent Energie gespart werden könnte. Für die neue Heizung plant die Stadt nun rund 26 000 Euro ein.

