Neues Dach für die Festscheune Die Vorarbeiten laufen. Nur mit dieser Investition kann der beliebte Treff erhalten werden. Es regnete zuletzt arg rein.

In der Festscheune in Reichenbach finden viele Veranstaltungen statt. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Haselbachtal hat sich bereits im vergangenen Jahr entschlossen, das Dach der Festscheune am Sportplatz Reichenbach zu erneuern. Das kostet natürlich – etwa 35 000 Euro müssen investiert werden. Doch das Dach ist schon länger undicht. Mit kleinen Reparaturen wäre hier nicht viel zu retten gewesen. „Wir können die Festscheune nur so erhalten. Es war also wichtig, Nägel mit Köpfen zu machen“, sagt Bürgermeisterin Margit Boden. Glücklicherweise können Fördermittel aus dem Leader Plus-Programm abgerufen werden. Der Eigenanteil für die Gemeinde Haselbachtal beträgt immer noch 16 000 Euro.

„Die Festscheune ist zentraler Treff der Haselbachtaler und nicht mehr aus dem kulturellen Leben wegzudenken. In den 90er-Jahren aus einer LPG-Halle entstanden, war es Zeit, das Dach zu erneuern. Es regnete zuletzt hinein“, so Margit Boden. Der Gemeindetreff fungiert vor allem für Feste im Herbst und Winter, wie den Woll- und Schäfermarkt oder den Weihnachtsmarkt, als Heimstatt. Nun ist der Bauantrag bestätigt worden. Und die ersten Arbeiten können in den kommenden Tagen und Wochen beginnen. (if)

