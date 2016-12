Neues Dach für die Berufsschule Das Dach des Hauses an der Burgker Straße ist undicht. Jetzt steht der Plan für die Sanierung.

Das BSZ in Freital bekommt im nächsten Jahr ein neues Dach.

Voraussichtlich ab den Sommerferien 2017 bekommt das Berufsschulzentrum an der Burgker Straße in Freital ein neues Dach. Nachdem der Kreistag den Haushalt für dieses Jahr vor Kurzem beschlossen hat, können die nötigen Eigenmittel fließen. Ein Großteil der Arbeiten soll aber durch Fördermittel finanziert werden. Das Dach des Gebäudes ist an mehreren Stellen undicht. Die Hauptursache für die Probleme ist ein Pilzbefall in der Holzkonstruktion des Daches, entstanden durch permanent eindringendes Regenwasser und Kondenswasserbildung. Der Pilzbefall wiederum wird durch die besondere Konstruktion des Daches begünstigt.

Das begrünte Flachdach wirkt wie eine Badewanne. Wenn es viel regnet, saugen sich die Pflanzen auf dem Dach mit Wasser voll. Werden die befallenen Balken nicht bald ersetzt, könnte die Konstruktion die Lasten irgendwann nicht mehr halten. Um die Einschränkungen vertretbar zu halten, sollen die Gebäudeteile in Abschnitten und jeweils in den Sommerferien 2017 und 2018 saniert werden. An allen drei Gebäudeteilen wird das Gründach abgetragen und durch ein normales Flachdach ersetzt. Insgesamt soll das Vorhaben rund 2,8 Millionen Euro kosten. Davon kommen rund 700 000 Euro aus dem Kreis-Haushalt. Der Rest der Investitionssumme kommt als Zuschuss vom Bund. (SZ/win)

