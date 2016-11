Neues Dach für die Amtsspitze Das Possendorfer Rathaus wird derzeit nach historischem Vorbild saniert – nicht ohne Überraschung.

Das Schutzdach über dem Dach des Rathauses sorgt für einen zügigen Bau – trotz Verzögerungen. Auch für den Bannewitzer Bauamtsleiter Markus Kirchner ist es eine Baustelle mit Besonderheiten.

Über den Hof hallt ein lautes Hämmern. Dazwischen mischt sich das Dudeln eines Radiosenders. „Achtung Dacharbeiten“ steht auf dem Schild vor der Eingangstreppe. Unwillkürlich wandert der Blick nach oben, vorbei an der weiß verschleierten Fassade. Es herrscht Trubel im Possendorfer Rathaus.

Handwerker sind derzeit an dem Gebäude zugange, um das einst 1905 erbaute Schulhaus zu sanieren. Vor allem ein neues Dach hat das Denkmal nötig. Sanierungspläne gibt es schon länger. „Nun haben wir endlich die notwendigen Fördermittel erhalten“, sagt Markus Kirchner. Der Chef des Bannewitzer Bauamtes ist froh über das Geschehen an seinem Amtssitz, auch wenn die Bauarbeiten seit Juli die eigene Arbeit im Büro unmittelbar unterm Dach des Hauses nicht einfach machen. Spätestens Heiligabend aber soll Ruhe einkehren, die Dacharbeiten abgeschlossen sein.

Etwa sechs Wochen sind die Arbeiten schon im Verzug. Grund dafür war eine böse Überraschung im Dachstuhl, die selbst dem Gutachter vorab verborgen blieb: Der Dachstuhl an sich machte zwar noch eine gute Figur. Allerdings war die Holzkonstruktion am Fuße des Dachstuhles so verfault, dass sie erneuert werden musste. Die Schäden zu beheben, kostete nicht nur mehr Zeit, sondern auch 100 000 Euro mehr. Geld, das Bannewitz nachträglich im Etat für 2017 eingeplant hat. „Zum Glück gestaltete sich auch vorab die Vergabe der Leistungen etwas günstiger als gedacht“, sagt Kirchner, sodass eine Nachfinanzierung keine Probleme machen sollte.

Verborgene Sorgen

Insgesamt 600 000 Euro steckt die Gemeinde in das Dach, einige neue Fenster und die Fassade. Letztere soll aber erst im Frühjahr frisch verputzt werden und einen neuen Anstrich verpasst bekommen. „Damit vermeiden wir das Risiko, dass die neue Farbe zwischenzeitlich vom Baudreck verschmutzt wird“, sagt Kirchner. Außerdem sei die Wetterlage dann für die Arbeiten wesentlich besser.

Generell ist es das Ziel, den Sitz des Bannewitzer Rathauses so aufzuhübschen, wie das Haus vor hundert Jahren aussah. Dafür haben die Fachmänner alte Pläne studiert. Die Dachrinne, die bisher außerhalb des Gebäudes angebracht war, soll Blicken künftig wieder verborgen bleiben, erklärt Markus Kirchner. Das Dach wird wieder mit solchen Ziegeln gedeckt, wie sie schon vor über hundert Jahren das Haus schützten. Bei dieser Gelegenheit kommt Dämmung über die Decke.

„Außerdem wollen wir das Glockentürmchen wieder errichten“, sagt er. Auf das wurde wohl bei den letzten Dacharbeiten in den 50ern verzichtet. Etwa Mitte Dezember soll der heutige Amtssitz der Bannewitzer Gemeindeverwaltung per Kran wieder ein Türmchen erhalten.

Voraussichtlich 2018 will die Gemeindeverwaltung auch die Kellerräume des bis 1991 als Schule genutzten Hauses sanieren und vor allem trockenlegen. „Dann könnte hier das kommunale Archiv einziehen“, sagt Markus Kirchner. Dies ist aktuell noch in der alten Schule in Cunnersdorf untergebracht. Die geplanten Baumaßnahmen müssten aber auch erst einmal finanziert werden. Immerhin rund 250 000 Euro, schätzt der Bauamtsleiter, würde es kosten, den Keller entsprechend zu sanieren.

Bis dahin ist aber Zeit. „Wir freuen uns, wenn wir vorerst diese Baustelle hier gut abschließen“, sagt Kirchner. Dann zieht auch für ihn und seine Kollegen wieder der ganz normale Alltag in die Büroräume ein.

