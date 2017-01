Neues Computer-Kabinett Ein Jahr musste die Volkshochschule die Computer-Kurse aus dem Programm streichen. Jetzt hat sie gleich zwei neue Räume.

Eyk Sensel, Leiter der Volkshochschule Mittelsachsen, richtet diese Woche das neue Computer-Kabinett der VHS am Berufsschulzentrum in Döbeln ein. © André Braun

Internet-Grundlagen – damit werden sich die ersten Teilnehmer in der kommenden Woche im neuen Computer-Kabinett der mittelsächsischen Volkshochschule befassen. Nach einem Jahr Pause konnte Fachbereichsleiterin Irina Hesse endlich die beliebten Kurse wieder mit in das neue Programm für Frühjahr/Sommer aufnehmen. In dieser Woche bereitet VHS-Chef Eyk Sensel die Technik vor. Zwölf Arbeitsplätze stehen den Kursteilnehmern dann in dem neuen Raum A003 im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Döbeln zur Verfügung.

Vor fast genau einem Jahr musste Hesse die PC-Kurse komplett aus dem Programm nehmen. Der Grund: Das ehemalige Quartier der VHS an der Bahnhofstraße wurde zur Notunterkunft für Asylsuchende. Die VHS zog aus, fand Interimsräume, aber kein neues Computerkabinett. Zwischenzeitlich konnte ein Kurs in der Grundschule Mochau durchgeführt werden. Die Geschäftsstelle der VHS behält vorerst ihren Sitz bei der Zulassungsstelle Döbeln. „Mangels Alternativen“, sagt Eyk Sensel.

Den „erheblichen Umbau“ im Berufsschulzentrum hat das Landratsamt finanziert. Die Miete für die beiden Räume – die VHS hat zudem jetzt einen eignen Seminarraum am BSZ – zahlt die Schule selbst. Hesse ist froh, nun auf zwei eigene Räume zurückgreifen zu können. So sind beispielsweise auch Kurstermine in den Ferien möglich, die bislang ausfallen mussten, weil das BSZ in dieser Zeit geschlossen hat.

Mit einigen neuen Angeboten startet die VHS im Frühjahr in die nächste Saison. Speziell an Senioren richtet sich der Kurs „Gehirn im Ruhestand – nein, danke!“. Für Schüler ab zehn Jahren eignet sich die Lernwerkstatt. Dort können Mädchen und Jungen lernen, mit Strategie zu pauken. Wieder aufgenommen hat Hesse Portugiesisch. Lange Zeit hatte die Fachbereichsleiterin niemanden, der die Sprache unterrichtet. Jedoch hat sich jetzt eine Frau gemeldet, die lange Zeit in einem portugiesischsprachigen Land gelebt und gearbeitet hat und jetzt wieder zurück ist. Ein Glücksfall für Irina Hesse. Denn die Suche nach Dozenten ist mühlselig. Vor allem für Englisch, aber auch den Kreativbereich werden noch Lehrer gesucht. Besonders bei den Sprach-, Sport- und Gesundheitskursen sei es dabei wichtig, dass die Lehrer auch eine entsprechende Qualifikation mitbringen.

Dass diese an der VHS stimmt, hat vor kurzem der TÜV Thüringen festgestellt. Er verlieh für die nächsten drei Jahre ein Zertifikat, das die Qualität der Weiterbildungseinrichtung bescheinigt. Zudem hätten interne Befragungen von Kursteilnehmern gezeigt, dass es insgesamt eine relativ hohe Zufriedenheit mit der Leistung der VHS gebe, so Leiter Eyk Sensel. Knapp 4 800 Teilnehmer wurden im vergangenen Jahr in rund 10 000 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten geschult. Laut Sensel ist noch Kapazität für mehr Teilnehmer da. Insgesamt 140 Dozenten hielten an allen drei Standorten 475 Kurse und Veranstaltungen ab.

