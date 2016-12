Neues Chorprojekt startet Die Jazz-Messe wird der Konzerthöhepunkt 2017 in der Sebnitzer Stadtkirche. Dafür werden noch Sänger gesucht.

Bereits im September 2015 gastierte die Jazz-Messe in der Sebnitzer Stadtkirche. Am 14. Mai gib es eine Neuauflage.

Ein Anliegen Martin Luthers war es, den Gottesdienst für jedermann verständlich zu machen. Deshalb führte er die deutsche Sprache in den Gottesdienst ein. Der Komponist Johannes Matthias Michel geht einen anderen Weg, um den Gottesdienst heutigen Hörgewohnheiten näher zu bringen: Er kleidet die Stücke der lateinischen Messe in ein modernes, jazziges Gewand. Als Höhepunkt der Sebnitzer Konzertreihe „Musik in Peter-Paul“ im Lutherjahr 2017 wird die von Michel komponierte Jazz-Messe am 14. Mai in der Sebnitzer Stadtkirche zu hören sein – in Zusammenarbeit mit Sängerinnen und Sängern aus der Region. Die Sebnitzer Peter-Pauls-Kantorei lädt dafür erneut zu einem Chorprojekt ein, bei dem die Sänger auf gestandene Profimusiker treffen. Dafür werden noch interessierte Sänger mit Chorerfahrung gesucht, die bereit sind, den anspruchsvollen Chorpart gemeinsam mit der Peter-Pauls-Kantorei Sebnitz zu erarbeiten.

Der Komponist Johannes Matthias Michel, Jahrgang 1962, arbeitet als Kirchenmusikdirektor in Mannheim. Bekannt ist wurde er unter anderem durch seine jazzigen Orgelkompositionen. Mit seiner JazzMesse aus dem Jahr 2011 legt er eine sehr reizvolle Vertonung des lateinischen Messtextes und des „Vater unser“ in 21 Sätzen in verschiedenen Jazzstilen vor: Von der Jazzballade über Bright Swing und Fast Swing bis zu Latin und experimentellen Passagen. Instrumental wird das Werk von einem Jazz-Trio aus Klavier, Bass und Schlagzeug begleitet, welches zu dieser Aufführung um eine Gitarre erweitert wird.

Der vierstimmige Chor hat abwechselnd mit der Solistin die wichtigste Rolle im Werk und wird teilweise in bis zu acht Stimmen geteilt. Die Jazzharmonien sind spannend und gekonnt eingesetzt, sodass die Chorstimmen eine durchgehend flüssige Stimmführung haben. Jeder Satz hat eine klare stilistische Farbe, ohne sich in Synkopen und komplizierten Rhythmen zu verlieren, was das Auffassen auch für nicht Jazz-Bewanderte erleichtert. Man spürt den Dialog von Jazzchromatik, spätromantischen Wendungen aus der klassischen Musik und Kadenzen aus der Popularmusik, die manchmal miteinander korrespondieren, obwohl sie unterschiedliche Ursprünge haben: Die Verschiedenheit der Stile macht Michels Jazz-Messe zu einer gelungenen Komposition.

Die Proben für den Konzerthöhepunkt im Mai beginnen bereits am 12. Januar in der Sebnitzer Stadtkirche. Die Leitung hat Kantor Albrecht Päßler. Bei der Aufführung stehen die Chorsänger dann gemeinsam mit der Solistin Katharina Vetter aus Berlin und dem Steffen-Peschel-Trio in Plus-Besetzung, bestehend aus Silke Krause am Piano, Tino Merbeth an der Gitarre, Steffen Peschel an Kontrabass und E-Bass sowie Gaston Endmann am Schlagzeug, auf der Bühne. (SZ)

Alle Konzerte der Reihe „Musik in Peter-Paul“ 2017 unter www.konzertreihe-sebnitz.de. Weitere Informationen zum Chorprojekt mit allen Probenterminen gibt es hier. Interessierte Sänger melden sich bei Kantor Albrecht Päßler

035971 8093314 oder kantor@kirche-sebnitz.de

