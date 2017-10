Neues Bushäuschen kommt doch 2017 Spätestens Ende November werden die Kleindehsaer eine moderne Wartehalle haben. Die alte machte einige Probleme.

Symbolbild. © Jens Trenkler

Die neue Buswartehalle an der Hauptstraße in Kleindehsa kommt nun doch noch in diesem Jahr. Das teilte Lawaldes Bürgermeisterin Nadja Kneschke (parteilos) nun auf Anfrage der Sächsischen Zeitung mit. Noch vor wenigen Tagen hieß es, die Baumaßnahme müsse auf das Frühjahr 2018 verschoben werden (SZ berichtete). Die Gemeindeverwaltung hatte befürchtet, dass die neue Buswartehalle der geplanten Baumaßnahme des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr an der Hauptstraße (S115) im Wege stünde. Das sei aber nicht der Fall informierte Bürgermeisterin Kneschke.

„Wir werden Ende Oktober die alte Buswartehalle abreißen und das Fundament für die neue setzen“, sagt Nadja Kneschke. Nachdem das Fundament ausgehärtet sei, würde dann Mitte November die Glas-Stahl-Konstruktion der neuen Buswartehalle geliefert. Für spätestens Ende November verspricht die Bürgermeisterin den Abschluss des Baus. Der Abriss des alten steinernen Häuschens sei aus mehreren Gründen nötig. Zum einen sei das Dach sanierungsbedürftig. Zudem sei das alte Häuschen von außen nicht einsehbar und dunkel. Das führe immer dazu, dass Menschen darin sogar ihre Notdurft verrichteten, erklärt Kneschke.

